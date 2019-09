Davi Alcolumbre e Flávio Bolsonaro usaram verba pública para ir ao programa do SBT

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Flávio Bolsonaro usaram verbas públicas para participar do programa de Silvio Santos, no SBT, nos últimos meses. Eles foram de Brasília para São Paulo para gravar o quadro "Jogo das Três Pistas".

Davi Alcolumbre usou um voo da Força Aérea Brasileira (FAB), no dia 14 de setembro, para gravar sua participação no programa, que foi exibida no dia seguinte. Para faer o voo, ele fez uma previsão de 14 passageiros e justificou o deslocamento como "serviço/segurança". A aeronave saiu de Brasília pela manhã e voltou à tarde.

Durante sua participação no quadro, ele não falou nada sobre o seu trabalho no Congresso, nem sobre política. Ele disputou um jogo contra Silvio Santos e perdeu. Acumulou apenas 25 pontos, contra 40 do auditório e 71 de Silvio.

Já Flávio Bolsonaro participou de um quadro de perguntas com o irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, no quadro de perguntas e respostas. O programa foi ao ar no dia 14 de julho, e Flávio foi derrotado pelo irmão e pela plateia.

Senador pelo Rio, ele pagou a viagem de Brasília e São Paulo com o próprio dinheiro, mas depois pediu reembolso à Casa, pela cota parlamentar. Flávio declarou um gasto de R$ 2.427,45.