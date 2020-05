David Bastos reforma escritório em São Paulo

David Bastos (divulgação)

O arquiteto baiano David Bastos, que possui escritórios na Bahia Marina, em Salvador, e na Rua da Consolação, em São Paulo, está reformando a unidade paulistana. Após 12 anos ocupando o mesmo espaço, David modernizou a estrutura, que começará a funcionar logo após a quarentena. “A reforma começou antes da pandemia do novo coronavírus”, nos disse o profissional que, durante esse período de isolamento social, tem participado de diversas lives, compartilhando dicas e conteúdo sobre a nova moradia pós-pandemia.

Ana Coelho (Bruno Brito/divulgação)

São João online

Há muita gente fazendo coisas legais e relevantes em tempos de pandemia, dando esperança de que o futuro será marcado pela solidariedade. É o caso da empresária Ana Coelho, CEO do Grupo Aratu. Por causa do isolamento social provocado pelo novo coronavírus, ela cancelou a realização do Galinho, uma das maiores festas de São João de Salvador, mas anunciou que fará uma live, com shows completos de grandes atrações, e cunho beneficente para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. A festa online foi batizada como ‘Galinho Dendicasa’ e será realizada no dia 27 de junho, a partir das 21h30, na TV Aratu e nas plataformas digitais da emissora.



Auxílio

O auxílio do governo federal aos municípios brasileiros, prestes a ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, não será suficiente para cobrir os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus. Quem garante é o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Eures Ribeiro (UPB), que é também vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Segundo ele, a ajuda representa apenas 30% das perdas sofridas pelas prefeituras, que terão inclusive dificuldade para pagar o funcionalismo público. “Com essa queda na arrecadação, os municípios vão ter dificuldade para pagar até mesmo a folha”, ressalta. Eures diz que o governo terá que dar novos auxílios até o final do ano.

Live

O cantor baiano Daniel Boaventura vai homenagear o Dia dos Namorados com live show em tributo a Frank Sinatra. A apresentação acontece no dia 11 de junho, às 19h, com transmissão através do Youtube.

Pelo mundo

A Bienal de Arquitetura de Veneza foi prorrogada definitivamente para o ano de 2021. Por causa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, o evento só deverá ocorrer entre 22 de maio e 21 de novembro do próximo ano.



Estreia

A Orquestra Sinfônica da Bahia estreia, amanhã, às 17h, através das redes sociais, o projeto "Abraço da Osba". Para iniciar com o pé direito, o grupo homenageia o cantor e compositor Djavan com uma releitura da canção "Oceano".

Campanha

A Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Ayiê, que fica localizada no bairro da Liberdade, em Salvador, foi penhorada pela Justiça do Trabalho para pagar uma dívida do bloco afro com o cantor Adaelson Evangelista Santos. O débito gira em torno de R$ 400 mil.

Para evitar a venda, o fundador e presidente do bloco, Antônio Carlos dos Santos Vovô, está pedindo ajuda dos associados e parceiros com uma campanha que visa levantar recursos. A doação, a partir de qualquer valor, pode ser feita através do Santander, agência 3076-4, conta corrente 1303400-7, CNPJ 14.997.860/0001-56.

Mudança de hábitos

Sem dúvidas, o isolamento social causado pelo coronavírus promoveu uma grande mudança de hábitos em vários segmentos. Para os arquitetos, por exemplo, o home office, que antes funcionava apenas de forma secundária, tornou-se o principal meio de continuar trabalhando durante a pandemia. Aqui, alguns profissionais de destaque revelam quais foram as descobertas e desafios do período para a categoria.

Cristina Calumby (Alô Alô Bahia)

Cristina Calumby – Cristina Calumby Arquitetura

“O desafio maior é o fato que na nossa área o presencial é fundamental em visitas às obras e saídas com clientes, mas graças à internet estamos conseguindo atendê-los bem. A busca pelo conforto, acolhimento e qualidade das residências e, principalmente, nas áreas de home office têm sido uma constante”.



Milena Sá (divulgação)

Milena Sá – FRS Arquitetura

“Pensem de que forma podem transformar aquele canto perdido da varada em um mini escritório, ou até mesmo em um cantinho de brinquedos para famílias com crianças pequenas. Existem formas de dar privacidade de maneira simples e leve, com biombos, divisórias, estantes vazadas, etc. Aos poucos, vamos construindo essa nova realidade”.

Anna Fernandes (divulgação)

Anna Fernandes – GAM Arquitetos

“Criamos novos hábitos que viraram rotina para todos ficarem online e para a comunicação fluir bem entre nosso time e entre nós e os clientes. Já nos solicitaram adaptações para home offices e sentimos que, com novos hábitos, as casas devem mudar. As portas de serviço voltam, vestíbulos na entrada com sapateiras e talvez até lavabos mais próximos da entrada da casa para higienização de quem chega. Isso além de lares mais acolhedores, funcionais e agradáveis para quem vive ali”.