David comemora gol de cabeça pelo Vitória: 'Venho trabalhando muito'

O Vitória bateu o Rio Branco-ES por 2x0, na noite desta quarta-feira (7), no Barradão, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi definido no início do segundo tempo: em cinco minutos, David e Gabriel Bispo marcaram e garantiram a vaga para o Leão.

O atacante abriu o placar aos 3 minutos da etapa final. Após Vico cobrar escanteio no primeiro pau, o camisa 7 cabeceou sozinho e mandou para o fundo da rede. Aos 5, Gabriel Bispo aproveitou falha na saída de bola do Rio Branco, roubou a bola, entrou na área e tocou na saída do goleiro Diogo, marcando o segundo.

Após a partida, David comemorou mais um gol com a camisa do Vitória. Ele admitiu que não está acostumado com esse tipo de lance, mas que vem trabalhando.

"[Cabecear] não é meu forte, mas venho trabalhando muito a bola parada com o professor Rodrigo [Chagas, técnico do Vitória], para chegar no jogo e fazer o gol. Homenagem para a minha mãe, Elizangela, e minha namorada, Andressa", comentou, em entrevista ao canal Premiere.

Formado na base rubro-negra, David é o vice-artilheiro do time na temporada, com quatro bolas no fundo da rede. Só está atrás de Samuel, que tem cinco.

Classificado, o Vitória leva mais R$ 1,7 milhão. Somando a primeira fase (R$ 560 mil) e a segunda fase (R$ 675 mil), já são R$ 2,9 milhões só em premiações. O Leão agora aguarda seu adversário da terceira fase, que será definido por sorteio comandado pela CBF. Os confrontos em ida e volta estão programados para as semanas de 2 e 9 de junho.