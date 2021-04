David participou de metade dos gols do Vitória na temporada 2021

Ele estufa a rede, deixa os companheiros na cara do gol e ainda sofre pênaltis. David é um dos jogadores mais produtivos do Vitória em 2021. O que todo torcedor rubro-negro tem percebido ao acompanhar os jogos é comprovado em números. O atacante participou de metade dos gols marcados pelo Leão na atual temporada.

Seja na assinatura, em assistências ou em pênaltis sofridos, o nome de David está em nove das 18 jogadas que resultaram em gol do Vitória no Campeonato Baiano e nas Copas do Nordeste e do Brasil. Com quatro gols, o ponta de 21 anos é o vice-artilheiro da equipe. O centroavante Samuel, com cinco, aparece no topo da lista. “Nunca imaginava que eu iria subir (da base) e viver essa sensação tão boa no profissional que estou vivendo”, conta David ao CORREIO.

Revelado na Toca do Leão, ele ingressou nas categorias de base do Vitória aos 11 anos de idade e realiza em 2021 o sonho de se tornar jogador de futebol profissional. Saiu do anonimato no dia 17 de fevereiro, quando foi lançado por Rodrigo Chagas na abertura da temporada. “Hoje muitos torcedores falam comigo pelas redes sociais. Mudou muita coisa na minha vida”, resume.

O técnico já o conhecia por ter treinado a equipe sub-20 e o escalou como titular no empate em 3x3 com o Unirb, na primeira rodada do Campeonato Baiano. David não decepcionou e apresentou o cartão de visitas ao marcar um dos gols. Ali começava a alimentar as estatísticas.

Também pelo estadual, o jogador garantiu o empate em 1x1 com o Bahia de Feira. As outras duas vezes que colocou a bola na rede foram na Copa do Brasil. Marcou o gol do triunfo por 1x0 contra o Águia Negra, na primeira fase, e abriu o placar no 2x0 contra o Rio Branco-ES, na segunda. Ou seja, ele foi fundamental para que o Vitória chegasse à terceira fase do torneio nacional.

O atacante não só tem encontrado o caminho do gol como ajuda um companheiro da base a fazer o mesmo. Dois dos cinco gols marcados por Samuel saíram após passe de David, que serviu o centroavante diante de Sampaio Corrêa e Treze. Com essas duas assistências, o prata da casa é o garçom rubro-negro ao lado de Alisson Farias.

Rápido e habilidoso, David costuma dar trabalho à defesa rival e já fez alguns defensores se atrapalharem na área. O atacante sofreu os três pênaltis que o Vitória teve a favor nesta temporada. Contra o Santa Cruz, Fernando Neto converteu. Diante do Ceará, Vico cobrou. Contra o CRB, a penalidade foi convertida por Samuel.

“Nunca pedi a meus companheiros para bater, não”, conta David, que comemora a boa fase dividindo o mérito com o restante do elenco. “O grupo está muito fechado. Por isso o meu individual às vezes aparece. O coletivo é muito importante. Eu venho trabalhando forte, cada vez mais eu trabalho firme”, diz o atacante, que defendeu o Vitória 13 vezes, 12 como titular.

Esse número vai crescer sábado (10), quando David vai ajudar o Vitória a buscar a classificação às quartas de final da Copa do Nordeste diante do 4 de Julho, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Para se garantir sem depender de outros resultados, o rubro-negro precisa vencer, mas o empate tem grande chance de ser suficiente. Vice-líder do Grupo B, com 12 pontos, o Leão está atrás do Fortaleza, que tem 14 e já assegurou vaga na próxima fase. Altos, CSA e ABC têm 10 pontos. O Vitória só fica fora do mata-mata se for ultrapassado pelos três.

Como David participou de 9 dos 18 gols marcados pelo Vitória na temporada 2021:

17/02 - Unirb 3x3 Vitória - Campeonato Baiano - Marcou o segundo gol

24/02 - Atlético 1x2 Vitória - Campeonato Baiano

27/02 - Vitória 2x0 Santa Cruz - Copa do Nordeste - A penalidade convertida por Fernando Neto foi sofrida por David

06/03 - Ceará 3x1 Vitória - Copa do Nordeste - A penalidade convertida por Vico foi sofrida por David

09/03 - Águia Negra 0x1 Vitória - Copa do Brasil - Marcou o único gol

13/03 - Vitória 1x0 Bahia - Copa do Nordeste

17/03 - Bahia 0x0 Vitória - Campeonato Baiano

20/03 - Sampaio Corrêa 1x1 Vitória - Copa do Nordeste - Assistência para o gol de Samuel

24/03 - Vitória 1x1 CRB - Copa do Nordeste - A penalidade convertida por Samuel foi sofrida por David

27/03 - Confiança 0x0 Vitória - Copa do Nordeste

31/03 - Bahia de Feira 1x1 Vitória - Campeonato Baiano - Marcou o único gol

04/04 - Vitória 3x1 Treze - Copa do Nordeste - Assistência para o gol de Samuel

07/04 - Vitória 2x0 Rio Branco-ES - Copa do Brasil - Marcou o primeiro gol