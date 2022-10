Davó sonha em marcar gol do acesso e revela desejo de ficar no Bahia em 2023

Artilheiro do Bahia na Série B com nove gols, o atacante Matheus Davó vive no tricolor a sua melhor fase na carreira. Para coroar o bom momento, o jogador de 23 anos sonha agora em marcar o gol do acesso do Esquadrão à primeira divisão.

Contra o Vila Nova, o camisa 88 saiu do banco de reservas e marcou o tento do empate tricolor. O atacante parou na trave no que seria o gol da virada e consequentemente do retorno do Esquadrão à Série A. Embalado, Davó garante que está pronto para aproveitar as oportunidades durante o confronto com o Guarani, sexta-feira, na Fonte Nova.

"Faltou pouco [o gol do acesso], mas acredito que esse gol vai vir no momento certo. Estou preparado, como o time todo. Se Deus quiser sai sexta-feira", disse o jogador.

Matheus Davó, aliás, é cotado para começar a partida entre os titulares. Na ausência de Daniel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o mais provável é de que o técnico Eduardo Barroca recue Ricardo Goulart para o meio campo e escale um ataque mais leve, com Caio Vidal, Davó e Jacaré.

O atacante revela que na última semana foi atrapalhado por problemas físicos e praticamente não treinou com o elenco. Agora ele garante que está 100% preparado caso seja o escolhido do treinador para iniciar o duelo na Fonte Nova.

"Eu conversei com o professor, falei que não estava me sentindo bem, fiquei a semana toda no departamento médico para me recuperar para o jogo e acabei faltando aos treinos. Acredito que agora estamos fazendo uma semana intensa e eu estou bem fisicamente para essa partida", afirmou o atacante.

A preocupação de Davó está em não transferir a ansiedade das arquibancadas para dentro de campo. Assim como no duelo contra o Vila Nova, a expectativa é de que a Fonte Nova receba um bom público nesta sexta-feira.

“Ansiedade é normal para o torcedor, mas aqui dentro não podemos trazer essa ansiedade. Temos que fazer o papel da melhor forma, a gente quer o mais rápido possível esse acesso, mas não pode ter afobação numa chance de gol ou na defesa”, explicou.

Curiosamente, o sonhado gol do acesso pelo Bahia pode ser marcado por Davó contra o Guarani, seu ex-clube. Foi com a camisa do Bugre que o jogador deu os primeiros passos no futebol. No time de Campinas, ele chamou a atenção do Corinthians, para onde se transferiu em 2020.

Desejo de ficar

Além da busca pelo acesso, Matheus Davó não esconde o desejo de permanecer no Bahia em 2023. Este ano, ele recebeu a oferta de um time da Rússia, mas rejeitou a proposta para ficar no Esquadrão. Emprestado pelo Corinthians, a continuidade no CT Evaristo de Macedo depende de uma negociação com o alvinegro.

Além disso, o futuro do Esquadrão em relação a contratações e renovação de vínculos muito provavelmente será decidido pelo Grupo City. O fundo árabe tem negociação avançada para a compra da SAF tricolor. A proposta está em análise pelo Conselho Deliberativo e a expectativa é de que a venda seja concretizada até dezembro. O City já iniciou o possível planejamento do futebol do Esquadrão para o próximo ano.

“Ainda não tem conversa, estamos com foco total nesse acesso. Mas é da minha vontade sim, eu me identifiquei com esse clube, quero ficar. Mas seja o que Deus quiser. O que está nas minhas mãos é jogar bem e ajudar nesse acesso”, disse o atacante.