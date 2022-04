De Acupe para o mundo: conheça o influencer Alesson Lima

Natural do Acupe, no Recôncavo Baiano, Alesson Lima veio ainda pequeno para Salvador por causa da família. Nesta época, sonhava em ser advogado, até dava lições de casa para si mesmo, treinando para o futuro, mas foi nas redes sociais onde se encontrou, e hoje, aos 23 anos, conta com um Instagram (@alesson.l) com mais de 1,4 milhão de seguidores.

Alesson conta que sua maior influência de vida veio de ‘Rebeldes’, a telenovela mexicana de 2004. Sua desinibição nesses quatro anos nas redes, quer seja gravando stories ou fazendo coreografias para os Reels, tem uma base na produção. “É isso, ‘RBD’ me ensinou a ir atrás dos meus sonhos”, afirma.

Fora das redes sociais, Alesson se diz um rapaz muito tímido, que ainda não se habituou à atenção que recebe nas ruas. Relata que sua ficha só começou a cair quando organizava “encontrinhos” e via a repercussão. Entre esses programas, destacou os que fez junto aos cantores Leo Marques e Tomate, todos lotados por pessoas ansiosas para vê-los. Recentemente, no Carnaval, Alesson participou de uma ação com o CORREIO que teve mais de 57 mil visualizações no Instagram do jornal.

Entre os eventos que realiza está o “Carnalê” (nome que mistura ‘Carnaval’ com ‘Alê’, seu apelido), uma comemoração de seu aniversário, em julho, com a temática carnavalesca fora de hora. “Lá, a galera interage, acompanha, curte, comenta as coisas, muita gente querendo ser convidada”, ressalta Alesson. "Eu mesmo fiz minhas oportunidades na internet. Aconteceu e fui correndo atrás das minhas coisas, foi uma correria e uma força de vontade que deram vários frutos", finaliza.

*Com supervisão da editora do Estúdio Correio, Gabriela Cruz.