De Cabeção à Fatinha: relembre personagens icônicos da novela Malhação

A novela Malhação, que marcou a infância e adolescência de várias gerações, chega ao fim em 2021. Após 27 temporadas repletas de dramas, amores, histórias de amizade, brigas e problemas da fase adolescente, o fim da novela das cinco deixa os espectadores tristes, mas com boas lembranças.



Ao longo das edições inúmeros personagens ganharam os corações dos amantes da trama. Desde o famoso Cabeção, até a linda e polêmica Fatinha, cada personagem era amado pelos espectadores de cada temporada.

Cabeção (Sérgio Hondjakoff)

Quando o assunto é “Malhação”, é impossível não lembrar do personagem mais conhecido de todas as temporadas. Artur Malta, mais conhecido como Cabeção, participou durante 7 temporadas da novela, entre os anos 2000 e 2006. Acompanhado do seu companheiro Ogromóvel, os espectadores puderam acompanhar inseguranças, amizades e inúmeros casos amorosos do protagonista.

Rafa (Ícaro Silva)

Companheiro de aventuras e trapalhadas de Cabeção, Rafa esteve presente da edição 10 até a 14. Conhecido como o “eterno BV”, o jovem sempre passava por perrengues em busca do seu primeiro beijo. Além disso, por ser ingênuo e meio “avoado”, Rafa embarcava em todas as trapalhadas propostas pela sua dupla, protagonizada por Sérgio Hondjakoff.

Professor Pasqualete (Nuno Leal Maia)

O conhecido professor de português e fundador da Múltipla Escolha, escola em que se passa algumas temporadas da novela, Professor Pasqualete ensina, se estressa, mas também se diverte com os alunos e clientes da sua academia.

Natasha (Marjorie Estiano)

A vocalista da aclamada Vagabanda, Natasha é uma adolescente envolvida com arte e também com rivalidades por relacionamentos. A vilã da temporada 11 continua viva na lembrança de grandes fãs da trama.

Mocotó (André Marques)

André Marques deu vida ao personagem Mocotó, entre a primeira e a sexta edição da novela. O personagem também fez uma aparição breve na vigésima temporada da série, 13 anos após aparecer na telinha como o personagem bem humorado.



Débora Rios (Nathalia Dill)

Débora foi a vilã que todo mundo amava odiar. No momento mais alto das suas artimanhas, a jovem fingiu estar grávida para conquistar e manter um relacionamento com seu amado. Quem aí não lembra das alfinetadas e ciúmes da adolescente?

Bernardo (Fiuk)

O protagonista era um rapaz bem afortunado, popular e um convencido garanhão. Os maiores hobbys dele eram andar de balão e jogar hóquei. Na temporada o jovem passa por descobertas amorosas, problemas sexuais e construção de grandes amizades.

Fatinha (Juliana Paiva)

Fatinha não era a protagonista da edição, mas se transformou na maior preferida de toda a temporada para os espectadores. A adolescente gostava de dançar funk, ficar com os amigos e conquistar os garotos. Na história Fatinha se apaixona por Bruno, irmão de uma colega de sala, e passa por inúmeros altos e baixos no relacionamento até o seu final feliz.

Foram 27 temporadas recheadas de histórias que abordavam com sutileza os problemas que todo adolescente passa, desde a puberdade, até o início da vida adulta. Nas redes sociais, os amantes da novela concordam: a novela fará falta.