De calcinha, Luiza Sonza se declara para Whidersson: 'Pra sempre nós'

Unindo romantismo e sensualidade, a cantora Luisa Sonza se declarou para seu marido Whindersson Nunes na madrugada desta quinta-feira (29). Posando de calcinha, a estrela ironizou uma reportagem que afirmou que o casal estaria "por um fio".

"'Por um fio', O fio: kkkkkk. Amor da minha vida. Feliz 3 anos e 11 meses meu amor! Você é a coisa mais especial, linda e importante da minha vida! Pra sempre nós!", legendou Luisa, negando rumores de que o casamento deles estaria em crise.

Os fãs do casal pegaram a referência e apontaram que o único fio presente na relação dos dois é a calcinha fio-dental usada por Luisa na foto.

Whindersson também fez um post em homenagem à amada, lembrando que eles estão prestes a completar quatro anos juntos.

"Hoje fica faltando um mês pra 'nóis' meter 4 anos juntos. 4 anos minha fia, 4 anos que 'nois' toma tanta pedrada que pra mim já é bem 10. 4 anos que o povo não dá um mês pra nós, que vidente prevê o fim, que jornal diz que tamo por um fio", disse ele.

"Quatro anos que eu olho pra tua cara e digo o quanto você é foda, que você me deixa com vergonha quando fala tudo que você gosta em mim. 4 anos que você me enche de orgulho, me faz chorar com suas conquistas, te amo demais, só digo isso, e f***-se", completou.