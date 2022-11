De fardamento grátis a descontos: escolas apostam em promoções para atrair alunos

O ano letivo ainda não acabou, mas as escolas particulares de Salvador já estão oferecendo promoções para quem confirmar a matrícula para 2023. As ações incluem de fardamento grátis e parcelamento de material escolar até desconto na primeira mensalidade. Pais prometem que vão pechinchar para consegui fechar um bom negócio e o setor está otimista com o ingresso de novos estudantes.

O mês de novembro é o mais aguardado pelas escolas porque é o período com maior demanda de matrículas. A administradora Ana Luísa do Rosário, 42 anos, é um exemplo desse modelo. Entre setembro e outubro, ela e o marido visitaram cinco escolas com o objetivo de escolher o destino do filho Lucas, 10, até meados de novembro.

“Estamos decidindo entre duas escolas. Gostamos das duas, sendo que uma tem a vantagem de ser mais próximo de casa, o que facilita muito a nossa rotina, e a outra tem a mensalidade um pouco menor, o que a longo prazo significa uma economia. Vamos acabar deixando que ele [o filho] decida”, brincou.

É nessa hora que as ações promocionais das escolas podem fazer a diferença. No Colégio Oficina, o uniforme foi gratuito para o aluno da casa que, até o final de outubro, declarou permanência em 2023. Além disso, haverá desconto na primeira mensalidade e quanto mais cedo for feita a reserva, maior é o valor do abatimento.

No Colégio Nossa Senhora do Resgate os estudantes que forem matriculados até 30 de novembro podem conseguir desconto de 10% a 20% na efetivação. Já o Colégio Cândido Portinari vai aplicar na 1ª mensalidade de 2023 o valor praticado em 2022 da série a ser cursada, e o valor pode ser parcelado em até 3x. O material didático também pode ser dividido em 12x com cobrança recorrente (quando não ocupa o limite do cartão).

A secretária escolar do Colégio Vitória-Régia, Meire Menezes, é responsável pelas matrículas da instituição e contou que a demanda começa a ficar intensa em agosto e segue assim até o final do ano.

“Isso acontece porque começamos a renovação das matrículas em agosto. A matrícula é sem reajuste e com direito a desconto, quanto mais cedo a confirmação, maior o valor. Quem indicar um novo aluno também tem direito a desconto. Ele pode chegar até 100% [de desconto] em uma das parcelas, por isso, temos demanda desde agosto”, explicou.

Os Colégios Salesiano Dom Bosco e Liceu Salesiano do Salvador estão distribuindo brindes lúdicos em dois espaços montados no Shopping Paralela e no Salvador Shopping, dedicados ao relacionamento com as famílias de alunos e futuros alunos, e tem programação semanal.

O Colégio Marista Patamares informou que oferece parcelamento da matrícula para as famílias veteranas e novatas desde agosto. São cinco parcelas. Em outubro era possível parcelar em três vezes e em novembro em duas. Além disso, a unidade escolar também possui convênios com algumas instituições para o ano letivo de 2023.

O Colégio Integral informou que está parcelando a matrícula, módulos e materiais de artes e que tem parcerias com empresas, condomínios e instituições com descontos que podem variar entre 20% a 40%. Além disso, a instituição oferece bolsa estudantil para alunos do Ensino Médio, com descontos de até 70% na mensalidade de 2023.

Já o Colégio Montessoriano informou que estudantes novos têm desconto com empresas parceiras. Além disso, famílias com um ou mais alunos matriculados e famílias que foram indicadas também têm direito a descontos. O percentual não foi informado.

O Colégio Antônio Vieira não está desenvolvendo ações promocionais, mas ofereceu 80 vagas para o Ensino Médio Noturno Gratuito para o ano letivo de 2023.

A Pan American School of Bahia informou que o ano letivo 2023 já começou na instituição. Isso porque ela segue o calendário norte-americano no qual as aulas foram iniciaradas em agosto, e as matriculas ocorreram no final do primeiro semestre.

Procurados, os colégios São Paulo, Anchieta, Módulo, Bernoulli e Gurilândia informaram que não estão trabalhando com políticas promocionais. Já as escolas Lua Nova e Villa não se manifestaram.

O CORREIO não conseguiu contato com os colégios Módulo Criarte, Sartre, Anglo e Acadêmico.

Futuro otimista

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino da Bahia (Sinepe-BA), Jorge Tadeu Coelho, explicou que novembro é um mês importante para o setor por conta das despesas programadas para o final do ano.

“Em dezembro é preciso pagar o 13º salário dos colaboradores e as férias coletivas de janeiro, então, é um mês com muitas despesas, por isso, as matrículas em novembro são importantes. Geralmente, os pais visitam a escola no segundo semestre e fazem a matrícula em novembro, esse é historicamente o mês com maior demanda”, disse.

Durante a pandemia, mais de 20 mil alunos migraram da rede privada para as escolas públicas de Salvador. Jorge Tadeu disse que o setor ainda sofre efeitos da crise provocada pela pandemia, mas acredita que a situação vai melhorar agora que passou a eleição.

“O setor está em recuperação, e estamos otimistas. Independentemente do resultado haverá a estabilidade de quatro anos de governo, e estabilidade atrai investidores”, afirmou.

O gestor também notou uma mudança no comportamento dos estudantes. “Percebemos uma demanda maior na Educação infantil e a presença de muitas crianças que nasceram na pandemia e estão frequentando a escola pela primeira vez. Elas têm mais dificuldade em articular a fala por conta da falta de interação provocada pela pandemia”, explicou.

Desde o começo do coronavírus, 27 escolas fecharam as portas em Salvador e Região Metropolitana. A estimativa do sindicato é de que existem 1,5 mil instituições na capital, 700 delas associadas à entidade.