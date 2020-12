De graça: 6 mil máscaras serão distribuídas por dia na Estação da Lapa

A partir desta terça-feira (8), seis mil máscaras serão distribuídas diariamente para passageiros e transeuntes na Estação da Lapa. Segundo a prefeitura de Salvador, retorno da medida, comandada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), reforça outras ações já adotadas pela gestão municipal nesses nove meses de pandemia, com intuito de frear o avanço do novo coronavírus em Salvador.

“Com o aumento de casos da Covid-19 na cidade, percebemos a necessidade de voltar com essa iniciativa. Haverá uma equipe com nove pessoas ajudando no monitoramento e fazendo abordagem para conscientizar aqueles que estiverem sem máscara ou fazendo uso incorreto do equipamento de proteção individual”, explica o titular da Semob, Fábio Mota.

As máscaras de proteção são essenciais para reduzir os riscos de contato com partículas contaminadas e liberadas durante a fala, tosse ou espirro. Por isso, usar o item ao sair de casa é uma das ações mais eficazes para evitar o contágio e proliferação da doença, que já registra uma segunda onda de contaminação em massa na cidade e no interior do estado.

Câmeras

Na Estação da Lapa, a Semob também coordena um sistema de tecnologia com nove câmeras de temperatura. Mais de 15 milhões de pessoas já foram monitoradas pelos equipamentos entre 8 de julho - data em que os dispositivos foram instalados - até 26 de novembro.

Cerca de 1 milhão de usuários foram flagrados utilizando máscara de proteção de forma irregular ou sem usá-la no rosto. Ainda do total de pessoas monitoradas, 45 apresentaram temperatura corporal alta, ou seja, acima de 37,5ºC, e foram encaminhadas para realização de teste de detecção do novo coronavírus, sendo que 31 pessoas foram diagnosticadas com a doença. As informações são da Secom Salvador.