De graça: empresa de tecnologia abre mais de 70 mil vagas para curso online; veja como se inscrever

A área de tecnologia prevê a criação de cerca de 780 mil vagas de emprego até 2025, é o que aponta estudo conduzido pela Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais).

Diante desse cenário e com o objetivo de disseminar o ensino de ferramentas tecnológicas no país, a Alura, maior escola online em tecnologia do Brasil - anunciou a abertura de mais de 70 mil vagas para a 5ª edição da Imersão Dev, curso online e gratuito sobre o tema que acontece entre os dias 5 e 16 de setembro.

Serão 10 aulas, que tem como finalidade ensinar os estudantes a programar do zero, e duas lives, nos dias 2 e 19 de setembro, respectivamente. De acordo com o CEO da empresa, Paulo Silveira, essa é uma forma de garantir que os iniciantes no setor deem os seus primeiros passos e comecem a programar do zero, com o apoio de instrutores da edtech e de toda a comunidade tech.

“É um excelente ponto de partida para a construção de um portfólio, assim como um ótimo espaço para tirar dúvidas e se aperfeiçoar no assunto”, afirma.

Com desafios práticos que mostram como criar os códigos e iniciar uma jornada na área de tecnologia, não há nenhuma restrição de idade ou qualquer outro pré-requisito para participar do curso. Além da linguagem Javascript em si, conceitos de lógica de programação, HTML e CSS serão abordados nos encontros, que também contam com uma intérprete de libras para torná-los ainda mais acessíveis.

“Iniciativas como essa dão uma perspectiva aprofundada sobre o segmento tecnológico e como realmente atua um programador em seu dia a dia. Além disso, em um cenário de baixa empregabilidade, essa pode ser a oportunidade de diversas pessoas de começar uma trajetória profissional em tecnologia”, diz Silveira.

Para Mauro Santos, que participou da última edição da Imersão Dev, foi a didática simples das aulas que o fizeram realmente entender o universo tech e se identificar com os conteúdos.

“Eu me diverti fazendo aquilo. Tinha dias que estudava até tarde e nem percebia, de tanto que imergi naquele universo. Também foi uma oportunidade incrível de sair da minha bolha e me conectar a outras pessoas, inclusive programadores, no mesmo estágio de iniciação que eu. Foi uma escolha que deu muito certo para mim”, reflete o estudante.

Inscrições

As inscrições para o Imersão Dev vão até o dia 4 de setembro e podem ser feitas no site da Imersão Dev da Alura. Depois de realizada, basta aguardar o e-mail de confirmação e das aulas, que chegarão todos os dias pela manhã.

Sobre a Alura

A Alura é a maior comunidade de aprendizado em tecnologia do Brasil. Com didática e metodologia proprietárias, a escola tem como propósito se tornar uma plataforma de ensino que fomenta a transformação pessoal e profissional de estudantes, sendo uma parceira na jornada de cada um.

Por meio de sua comunidade colaborativa, promove aprendizados em Programação, Front-end, Data Science, Mobile, DevOps, UX & Design, Negócios, Marketing e muito mais.

Atualmente, a edtech atua por meio das unidades de negócios Alura, Alura Para Empresas e Alura Latam. Já dentre as empresas que compõem o grupo, estão a Casa do Código, MusicDot, e a escola de produtos digitais PM3.

Com mais de 500 mil estudantes e 5 mil empresas impactadas, a edtech ainda oferece uma gama de conteúdos exclusivos, como os podcasts Hipsters Ponto Tech, Like a Boss e Bolha Dev.