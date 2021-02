De ídolo a carrasco, Fernandão acaba com a festa do Bahia

Ele já foi idolatrado pela torcida do Bahia, mas assumiu o papel de carrasco na noite deste sábado (6). Acostumado a jogar na Fonte Nova, Fernandão foi o protagonista do empate em 3x3 entre Bahia e Goiás, na 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O centroavante fez valer a "lei do ex" ao abrir e fechar o placar. Detalhe, ele deu números finais ao confronto aos 49 minutos do segundo tempo, quando o tricolor vencia de virada e dava passo importante na luta contra o rebaixamento. E vibrou muito nas duas vezes em que balançou a rede diante do antigo clube.

“A gente que é atacante tem que estar ligado antes do juiz apitar o final, temos que estar sempre atentos. Apareceu a oportunidade e fico feliz de fazer o gol”, afirmou o jogador ao canal SporTv, logo após o final do jogo.

Após passagem de destaque em 2013, Fernandão retornou ao Bahia em 2019 como grande contratação da temporada. O atacante contou com recepção festiva da torcida, que lotou o aeroporto de Salvador para prestigiar a chegada dele à capital baiana.

No entanto, após quase dois anos no clube, o centroavante não conseguiu repetir as boas atuações e, em setembro do ano passado, acertou acordo para rescindir o contrato. Posteriormente, assinou com o Goiás. Assim como o Bahia, a equipe esmeraldina luta contra o rebaixamento.

Com o empate, o Bahia subiu apenas uma posição na tabela de classificação. O tricolor está em 16º lugar com os mesmos 37 pontos do Vasco, 17º colocado, e corre risco de voltar a figurar no Z4 após o fechamento desta 35ª rodada. O Goiás seguiu na 18ª posição e agora tem 33 pontos.

"Estou um pouco triste por não termos conquistado um resultado mais positivo, mas vamos nos manter confiantes. Esse um ponto pode nos ajudar lá na frente. Temos três jogos difíceis, uma semana cheia para descansar, treinar e esperar o Botafogo para conseguirmos um bom resultado para escaparmos dessa situação", disse Fernandão.

O Bahia volta a campo no próximo sábado (13), às 19h, quando visita o Atlético-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O Goiás joga no mesmo dia, às 17h, contra o já rebaixado Botafogo, no estádio da Serrinha.