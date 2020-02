De mãos abertas no “toma lá dá cá”

Parlamentares da base aliada e da oposição na Assembleia Legislativa atribuíram ao “toma lá dá cá” a aprovação do requerimento de urgência para o projeto de lei que libera o governo do estado a contrair empréstimo de R$ 250 milhões junto ao Banco do Brasil, votado ontem pela Casa. Às vésperas de submeter o pedido novamente ao plenário da Assembleia, o governador Rui Costa (PT) autorizou a entrega de 34 ambulâncias, 30 viaturas policiais e 24 ônibus escolares destinados a redutos eleitorais de integrantes da bancada governista. Segundo apurou a Satélite, os 88 veículos fizeram parte da barganha para que deputados da base comparecessem à sessão e evitassem outra queda da votação por baixo quórum.

Fila de presente - Na quarta passada, os oposicionistas conseguiram derrubar a análise da urgência para o empréstimo, devido à presença de apenas 31 deputados, um a menos que o necessário. Ontem, a bancada governista colocou cerca de 40 parlamentares em plenário e garantiu a vitória.

Das duas, uma!

O governador Rui Costa tem até a Quarta-Feira de Cinzas para definir quem será o futuro chefe do Ministério Público do Estado (MP) entre os eleitos para a lista tríplice formada pelos mais votados na disputa em torno do cargo de procurador-geral de Justiça da Bahia. Pela lei, o prazo para a decisão do governador expira no próximo dia 26. Caso não escolha o nome no tempo hábil, o primeiro colocado, o promotor Pedro Maia, assumirá automaticamente o comando do MP. Além dele, estão no páreo os promotores Alexandre Cruz e Norma Cavalcanti, respectivamente, segundo e terceiro na eleição realizada no último dia 7.

Sinais de fumaça

Investigadores da Operação Faroeste revelaram a existência de negociações iniciais que podem resultar em nova delação premiada sobre o suposto esquema de grilagem e venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). De acordo com fontes ouvidas pela coluna, a defesa de um alvo da Faroeste sinalizou o desejo do cliente na delação, em troca de benefícios judiciais. Conforme noticiado na edição de 30 de janeiro, o Ministério Público Federal já fechou acordo de colaboração com um dos acusados por participar do esquema.

Fora da pauta

Em outro episódio sob a mira da operação, a Quarta Câmara Cível do TJ adiou ontem o julgamento do processo de reintegração de posse movido pelo Grupo Vinci contra a Addey Táxi Aéreo. A ação consta na lista de casos suspeitos de favorecimento pela venda de sentenças na Corte. O adiamento ocorreu no mesmo dia em que o Conselho Nacional de Justiça abriu processo administrativo disciplinar contra a desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel, investigada pela Faroeste, e impor à magistrada mais uma ordem de afastamento.

Pá de cal

Documentos recém-descobertos podem revirar pelo avesso a apuração sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. No centro da confusão, está um perito que atestou a versão da PM baiana.