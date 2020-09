De Nazaré a diamante: Aumento no preço do arroz vira meme na internet

O preço do arroz - assim como o de outros alimentos da cesta básica - disparou nas prateleiras dos supermercados do Brasil. Em Salvador, o preço do grão aumentou 9,05% durante o mês de agosto.

Essa encarecida repentina fez os brasileiros fugirem do 'branquinho', certo? Errado.

O arroz se tornou o item mais cobiçado nos lares brasileiros e, após pessoas encherem o carrinho com o alimento, alguns supermercados da capital até restringiram a quantidade que cada um pode levar para casa.

Além deste comportamento paradoxal, chama atenção também, claro, o preço do grão precioso, cujo pacote de 5kg está chegando a custar R$ 30 em alguns lugares do país.

Com isso, a polêmica sobre o arroz ir em cima ou embaixo do feijão nem faz mais sentido, pois o 'branquinho' atingiu um patamar superior. Seu lugar não é mais junto aos pratos de comida, mas sim junto às jóias, dizem internautas.

Para completar, alguns memes ressaltando o preço salgado já mostram que até Nazaré Tedesco - vilã da novela global Senhora do Destino, exibida em 2005, que tem imagem muito usada pelos internautas - deixou o negócio de roubar crianças para trás. Ela agora está focada em traficar arroz.

Confira esse e outros memes: