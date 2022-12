De olho em 2023, Vitória faz treino com foco em posse de bola

O Vitória segue em preparação para a estreia na temporada 2023. Nesta terça-feira (27), o elenco rubro-negro fez mais uma manhã de trabalho na Toca do Leão, com foco especial na posse de bola. O primeiro compromisso do time no ano que vem será diante do Cordino, no dia 5 de janeiro, no Barradão, pela Pré-Copa do Nordeste.

As atividades começaram com exercícios organizados pelo preparador físico Rodrigo Santana, já no Campo 1 do CT. Em seguida, o técnico João Burse comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. O dia também teve jogos de transição com dois times de quatro jogadores cada, em um total de seis equipes.

Os laterais João Lucas e Lazaroni participaram das atividades. Já o atacante Rafinha prosseguiu com o tratamento e voltou a correr no gramado. Ele se recupera de um edema muscular na coxa direita.

O Vitória retorna aos treinos nesta quarta-feira (28), no turno da tarde.