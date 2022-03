De olho na Série B, Bahia inicia segunda semana da intertemporada

Depois de ganhar o domingo de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira (28), e iniciou a segunda semana da intertemporada forçada. O dia começou com uma atividade na academia sob o comando dos fisioterapeutas. Logo depois, os atletas foram para o campo.

Após o aquecimento, o elenco foi dividido em dois grupos. Uma parte fez um trabalho de movimentação e passe, enquanto o outro passou por um procedimento de ativação física.

Na terceira parte do treino, o técnico Guto Ferreira entrou em ação. Guto separou algumas equipes e comandou uma atividade tática. Em um dos momentos, a equipe tinha que iniciar a construção da jogada no campo de defesa até chegar ao ataque.

Todos os jogadores participaram do treino. Nesta terça-feira (29), o Bahia volta aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo, desta vez em dois turnos. O próximo compromisso oficial do Esquadrão será pela estreia na Série B, contra o Cruzeiro, no dia 8 ou 9 de abril.