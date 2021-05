De olho na série B, Vitória anuncia a contratação do atacante Guilherme Santos

As competições do primeiro semestre já são página virada na Toca do Leão. De olho na disputa da série B, o Vitória anunciou neste sábado (8) a contratação do atacante Guilherme Santos, de apenas 19 anos. O atleta chega por empréstimo junto ao Atlético-MG até o fim da série B.

Guilherme foi um dos principais destaques do Galo na campanha de título do campeonato brasileiro sub-20 no ano de 2020, quando terminou como o artilheiro da competição, com 13 gols. Ele chegou a marcar duas vezes contra o próprio Vitória, quando as equipes se enfrentaram na primeira fase do torneio. Os mineiros venceram a partida por 5 a 1.

O jogador foi emprestado para o rubro-negro baiano após não ter muitas chances no Atlético, que é comandado pelo técnico Cuca. Ele foi integrado ao elenco principal do clube no início deste ano.

Essa é a terceira contratação do Vitória para a série B. Curiosamente, a terceira vinda do futebol mineiro: o volante Lucas Silva e o meia Bruno Oliveira vieram da Caldense, também por empréstimo até o fim da competição nacional. Todos têm contrato com opção de compra pelo Leão.