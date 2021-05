De olho na Sula, Bahia tem dia de treino focado na bola parada

O elenco do Bahia fez, na tarde desta segunda-feira (24), mais um dia de treinos no CT Evaristo de Macedo, mirando o duelo contra o Montevideo City Torque, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Depois de uma atividade física realizada no aquecimento, o técnico Dado Cavalcanti comandou um trabalho intenso focado na bola parada. Jogadas defensivas e ofensivas foram simuladas.

O goleiro Matheus Teixeira, que se recupera de uma lesão na coxa, foi a campo e fez uma atividade especial com bola, sob a orientação do fisioterapeuta Thiago Teixeira.

???? Goleiro Matheus Teixeira reinicia os treinos no campo #BBMP pic.twitter.com/Ts9E0IfTBb — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 24, 2021

Já o lateral Renan Guedes e o volante Jonas, recuperados de problemas musculares, participaram normalmente do trabalho.

A equipe finaliza a preparação para o jogo contra o Montevideo City Torque na tarde desta terça-feira (25), mais uma vez no CT Evaristo de Macedo. A partida será na quarta (26), às 19h15, em Pituaçu. Para avançar às oitavas de final da Sul-Americana, o Bahia precisa e torcer por uma derrota do Independiente diante do lanterna Guabirá, na Argentina.