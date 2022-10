De olho no acesso, Daniel mira jogo contra o Grêmio: 'Final de campeonato'

Depois de ganhar um respiro por conta do triunfo sobre o Brusque que encerrou o jejum de cinco jogos sem vitórias na Série B, o Bahia mira agora o confronto direto com o Grêmio, neste domingo (16), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Entre os jogadores do Esquadrão, a partida está sendo encarada como uma final.

O duelo com o Grêmio será uma disputa direta pela estabilidade dentro do G4 da Série B. O Bahia é o terceiro colocado, com 56 pontos. Um a menos do que o tricolor gaúcho, que é o vice-líder, com 57.

"Um jogo de seis pontos. A gente ficou o campeonato todo naquela posição e vimos o Grêmio passar a gente nas últimas rodadas. Agora a gente pode passá-los e espero que a gente consiga", iniciou Daniel.

"É aquele jogo que todo jogador quer jogar, estádio deles com certeza vai estar lotado, eles também estão bem, em busca do acesso igual ao nosso time. Dois times com o mesmo objetivo, dois times de Série A. É um final em um campeonato de pontos corridos, pode-se dizer assim. E eu espero que a gente saia mais feliz que eles", completou.

Para além da posição na tabela, quem vencer entre Bahia e Grêmio dará um passo importante para garantir uma vaga entre os quatro que sobem de divisão. No cenário do time baiano, mais três pontos fariam a equipe alcançar 59, restando apenas três jogos para o fim do Brasileirão. Dois deles em casa contra Vila Nova e Guarani.

O fator mando de campo, aliás, tem tido um peso grande para o Bahia no segundo turno da Série B. O Esquadrão ainda não venceu na condição de visitante. Foram cinco derrotas e três empates em oito jogos. Jejum que Daniel quer encerrar em Porto Alegre.

"A gente tem que querer vencer dentro de casa, fora de casa, esse tabu incomoda a gente. A gente não vê a hora de poder voltar a vencer fora de casa, terminar com essas críticas de atuações, que são tão diferentes em casa e fora. Espero que tudo dê certo neste domingo para que a gente volte a vencer fora de casa", afirmou.

No retrospecto geral, o Grêmio é o segundo melhor mandante da Série B, atrás apenas do campeão Cruzeiro. Em 17 partidas em casa, a equipe agora comandada por Renato Gaúcho venceu 13, empatou duas e perdeu outras duas, para Chapecoense e Ituano.

No primeiro turno, Bahia e Grêmio empataram sem gols em Salvador. A partida marcou a estreia de Enderson Moreira na Fonte Nova. Na época, os gaúchos eram treinados por Roger Machado.

Semana cheia

Antes de enfrentar o Grêmio, o técnico Eduardo Barroca ganhou um "presente". Pela primeira vez desde que assumiu o comando da equipe, o treinador terá uma semana inteira para trabalhar e conhecer melhor o elenco.

Pelo pouco tempo que tem para cumprir a missão de colocar o Bahia na Série A, Barroca já deixou claro que as intervenções serão feitas de forma cuidadosa, sem mudanças bruscas. O Bahia, aliás, tem dois retornos para o jogo no Rio Grande do Sul. O volante Emerson Santos e o atacante Ytalo.

"Desde o primeiro dia que ele [Barroca] chegou, já deu para mostrar que gosta muito da bola, de ter a bola, time para frente. Trabalhos dinâmicos, de bastante pegada. Essa semana tenho certeza que ele vai fazer o time evoluir para esse jogo tão difícil contra o Grêmio", analisou Daniel.