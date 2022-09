De olho no acesso, Goulart comemora tropeço de rivais; veja as chances do Bahia subir

Depois de um final de semana sem jogos em que teve que torcer contra os adversários para não se complicar na luta pelo acesso à primeira divisão, o Bahia pode considerar que o complemento da 30ª rodada da Série B foi satisfatório.

Dos três principais concorrentes do Esquadrão a uma vaga no G4, apenas o Vasco ganhou o seu jogo - goleou o Náutico por 4x1, em São Januário. O Grêmio foi derrotado pelo Novorizontino, por 2x0, enquanto o Londrina cedeu o empate por 1x1 ao Tombense. Diante da situação, o meia Ricardo Goulart comemorou os resultados.

"Acompanhei a última rodada, sem dúvidas nos favoreceu. Poderia ser quatro pontos, mas continua seis [distância para o Londrina]. O Grêmio também perdeu...", disse o meia, durante entrevista na manhã desta segunda-feira (19), no CT Evaristo de Macedo.

Classificação fornecida por SofaScore LiveScore

Como pontuou Goulart, o Bahia poderia ter queimado a gordura acumulada no G4, já que o Londrina, 5º colocado, em caso de vitória reduziria para quatro pontos a distância para o Esquadrão. Com a diferença de seis pontos, o tricolor segue com 95,4% de chance de acesso, de acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para Ricardo Goulart, o time precisa agora controlar a ansiedade para confirmar a subida o mais rápido possível.

"Controlar a ansiedade é complicado porque tem risco. É jogar jogo a jogo. Quem está lá embaixo agora briga por situação delicada. Não vai ter jogo fácil. Cada jogo é uma final. Espero que a gente possa conseguir o triunfo e aumentar a distância para o quinto colocado", explicou.

Depois de dois jogos fora de casa, o Bahia voltará a encontrar o seu torcedor. Neste sábado (24), o clube recebe o Operário, às 18h15, na Fonte Nova, pela 31ª rodada. Com 51 pontos, o Esquadrão é o vice-líder da Série B.