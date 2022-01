De olho no Baianão, time de transição do Bahia ganha reforço de Ruiz

Cada vez mais próximo da estreia na temporada 2022, o time de transição do Bahia ganhou reforço para o duelo contra o Bahia de Feira, marcado para o próximo sábado (15), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

Na manhã desta segunda-feira (10), o time alternativo do tricolor voltou aos trabalhos sob o comando do técnico Bruno Lopes e teve como principal novidade a presença do paraguaio Oscar Ruiz.

Inicialmente fora dos planos do Bahia, Ruiz estava fazendo a pré-temporada com o grupo principal, mas vai reforçar o time de transição. A equipe sub-23 vai representar o tricolor nos três primeiros jogos do Baianão. A ideia é dar mais tempo de preparação ao time comandado por Guto Ferreira.

Além de Oscar Ruiz, estão integrados ao time de transição o zagueiro Ligger e os volantes Lucas Araújo e Luizão, todos remanescentes do time que foi rebaixado. Primeiro contratado pelo tricolor para 2022, o lateral Luiz Henrique também está treinando com esse grupo.