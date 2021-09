De olho no Brusque, Vitória treina bola parada na Toca do Leão

Os preparativos para o duelo com o Brusque estão na reta final. O elenco do Vitória fez nesta quarta-feira (15) o penúltimo treinamento antes do jogo da 24ª rodada da Série B do Brasileiro. O técnico Wagner Lopes focou na bola parada e trabalhou aspectos táticos.

Para a partida, o comandante rubro-negro não poderá contar com a dupla de zaga titular. Wallace e Mateus Moraes levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Thalisson Kelven e João Victor serão os substitutos. Em tratamento após punção na coxa, Marcelo Alves não está à disposição.

O elenco do Vitória finaliza a preparação para o jogo contra o Brusque na manhã de quinta-feira (16), na Toca do Leão, e viaja em seguida para Santa Catarina. A bola rola na sexta-feira (17), às 16h, no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque.

Com 23 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento da Série B, em 17º lugar. O Brusque soma 27 e aparece na 14ª posição.