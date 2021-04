De olho no CRB, elenco do Bahia treina na Cidade Tricolor

De olho na partida decisiva contra o CRB, no próximo sábado (17), às 16h, no estádio de Pituaçu, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o elenco do Bahia voltou aos treinos e deu sequências aos preparativos para o duelo.

Na tarde desta terça-feira (13), o técnico Dado Cavalcanti comandou um trabalho técnico de posse de bola em campo reduzido. Os jogadores foram submetidos ainda a um treino de ataque contra defesa e fecharam o dia aprimorando as finalizações.

Em fase final de recuperação da lesão que sofreu na coxa durante a reta final do Brasileirão, o goleiro Mateus Claus fez um treino específico com a preparação física.

O Bahia volta aos trabalhos nesta quarta-feira (14), no CT Evaristo de Macedo. Como o duelo contra o CRB será em jogo único, o Esquadrão precisa vencer para avançar à semifinal. Em caso de empate no termpo normal, o classificado será definido nos pênaltis.