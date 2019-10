De olho no duelo contra o Ceará, Bahia faz treino em Pituaçu

Técnico do Bahia, Roger Machado comandou, neste sábado (19), um treinamento no estádio de Pituaçu. O local será o palco do jogo contra o Ceará, segunda-feira (21), às 19h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro - já que a Fonte Nova receberá, domingo (20), a primeira missa em homenagem à Santa Dulce dos Pobres, primeira santa baiana da história.

Os atletas começaram as atividades com um trabalho físico e, depois, foram separados em grupos. Zagueiros e laterais fizeram um exercício de ataque contra defesa, enquanto o resto da equipe focava em troca de passes.

O lateral direito Nino Paraíba, mais uma vez, treinou normalmente e deve estar à disposição do treinador. Já Moisés fez uma atividade de transição no CT.

Neste domingo (20), no Fazendão, o Bahia terá seu último treino com bola antes da partida contra o Ceará. O duelo, aliás, terá casa cheia: todos os 30 mil ingressos colocados à venda foram esgotados.