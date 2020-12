De olho no Flamengo, Bahia treina no CT do Fluminense

De olho na partida contra o Flamengo, neste domingo (20), às 18h15, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão, o elenco do Bahia voltou aos treinamentos e iniciou a preparação para o duelo.

No CT do Fluminense, no Rio de Janeiro, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na derrota para o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, fizeram apenas um regenerativo na tarde desta sexta-feira (18).

O restante do elenco foi para o campo onde o técnico Mano Menezes e os auxiliares Sidnei Lobo, Cláudio Prates e James Freitas comandaram uma atividade com foco na troca de passes, finalizações e marcação sob pressão.

Neste sábado (19), os jogadores voltam a treinar no CT Fluminense. Mano Menezes terá todo o elenco à disposição e definirá o time que vai iniciar a partida. O treinador tem uma dúvida no meio-campo já que o volante Ronaldo está no tricolor emprestado pelo Flamengo e não poderá atuar.