De olho no G6 do Brasileirão, Bahia recebe o CSA, na Fonte Nova

Em reta final de primeiro turno do Brasileirão, o Bahia entra em campo neste sábado (31), às 17h, contra o CSA, na Fonte Nova, com a missão de manter o bom aproveitamento em casa e continuar subindo na tabela do Campeonato Brasileiro.

Na oitava colocação, com 24 pontos, o tricolor se mantém no bolo dos times que brigam por uma vaga na Copa Libertadores de 2020. O Atlético-MG, sexto colocado e primeiro dentro da zona de classificação, está a apenas três pontos do Esquadrão. Por isso, vencer hoje é fundamental.

A Fonte Nova, inclusive, tem sido o grande trunfo do Bahia no Brasileirão. O tricolor é o dono da quinta melhor campanha como mandante, ao lado do próprio Galo e do Palmeiras. Foram cinco triunfos em oito jogos em casa.

O cenário para o Esquadrão fica ainda mais favorável diante do adversário de hoje. O CSA venceu apenas um jogo fora de casa, quando bateu o Fluminense por 1x0, no Maracanã. Nos outros sete jogos, o time alagoano teve quatro derrotas. Desempenho que deixa a equipe na parte de baixo da tabela, na vice-lanterna, com 12 pontos.

Apesar do momento oposto ao do rival, no Fazendão os atletas pregam cautela e pedem um Bahia atento para não ser surpreendido em seus domínios.

“Jogo difícil, a gente sabe disso. Como todos os outros. Obviamente que a torcida cria otimismo, quer vencer de qualquer jeito. Mas a gente sabe que não é assim. A gente vai precisar impor nosso ritmo. Equipe que está passando por momento difícil, mas tem muita qualidade do outro lado”, explica o atacante Lucca, que imagina que o adversário vai tentar se fechar dentro da Fonte Nova.

Estamos conseguindo implantar bem o nosso jeito de jogar, isso é importante. Os resultados acontecendo, a confiança aumenta. As coisas acabam fluindo. Importante vencer, mas vale frisar que vai ser um jogo difícil, complicado, que tem que tomar cuidado a todo mundo porque vai ter bastante dificuldade”, continua ele.

Faz tempo...

No campo regional, Bahia e CSA se apresentam como grandes clubes do futebol nordestino, mas faz tempo que esse confronto não acontece na Série A do Campeonato Brasileiro.

A última vez em que as duas equipes se enfrentaram na elite do futebol nacional foi em 1986. Na segunda fase do Brasileirão daquele ano, o tricolor derrotou o CSA por 2x0, com dois gols de Cláudio Adão. Na volta, o CSA levou a melhor e venceu por 1x0, no estádio Rei Pelé, com gol do meia Coca.

O triunfo alagoano encerrou um jejum de dez jogos contra o tricolor e é o único registrado no Brasileirão. Na ocasião, a derrota não fez falta para o Esquadrão, que avançou à fase final como terceiro colocado do grupo K. Com a base do time que seria campeão brasileiro dois anos depois, o Bahia só caiu nas quartas de final, para o Guarani, que ficou com o vice-campeonato.