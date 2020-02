De olho no mercado 4.0

“A grande sacada que vai tornar o novo profissional completo é saber que a área que ele está mergulhado não se basta mais. Hoje, a gente tem a interdisciplinaridade e a transdisciplinariedade”. As palavras da coordenadora da Pós em Direito Médico, da Saúde e da Bioética, Camila Mascarenhas, explicam o conceito de um curso inovador, como aquele em que está à frente na Faculdade Baiana de Direito.

Trata-se de uma especialização que cruza saberes de duas áreas tradicionais para apresentar uma especialidade altamente qualificada. Eis uma das demandas que surgem com o mercado 4.0, o que requer profissionais com uma mente tão aberta que querem aprofundar conhecimentos em questões científicas e filosóficas com foco na resolução de problemas.

Isto para áreas herméticas como Direito e Medicina é um grande desafio. A Faculdade Baiana de Direito abre, ainda, o leque de cursos inovadores como a pós em Direito Digital e agora com Responsabilidade Civil e Indenizações, comandado por Anderson Schereiber, uma referência no tema.

Os cursos inovadores já são uma realidade de diversas áreas. No Centro Universitário Ruy Barbosa | Wyden, por exemplo, as opções de pós-graduação incluem Energias Renováveis, Gestão Ambiental em Tecnologias Limpas, Business Intelligence com ênfase em Big Data e Gastronomia. Cursos esses que há alguns anos nem se cogitava existir. Porém, o cenário mudou e trouxe alunos com perfil “analítico, dinâmico e integrado à tecnologia”, cita Renata Sérgio, pró-reitora de Pós-Graduação do Centro Universitário Ruy Barbosa | Wyden.

“O aluno precisa estar aberto às novas tecnologias e ser capaz de interagir com agilidade” Renata Sérgio, pró-reitora de Pós-Graduação do Centro Universitário Ruy Barbosa | Wyden

Indústria 4.0

Uma das áreas mais impactadas por mudanças é a indústria e aí inovação já se faz presente. O portfólio de cursos do Centro Universitário SENAI CIMATEC de pós-graduação lato sensu conta com opões que preparam o profissional para a indústria 4.0: MBA Executivo em LEAN Manufacturing e em Gestão de Projetos, MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira, em Gestão da Manutenção, especialização em Data Science & Analyti e MBI BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção).

“Nossos alunos possuem um perfil exigente e aderente às novas demandas do mercado. Buscam incansavelmente práticas e soluções que possam ser efetivamente aplicadas nas suas realidades profissionais, trazendo resultados positivos, a curto prazo” Ana Luiza Guimarães, coordenadora de Pós- Graduação do Centro Universitário SENAI CIMATEC



Na prática

Estar atualizado com os recursos tecnológicos é uma das exigências da Odontologia. Uma das referências na área é o portfólio de Especialização do IOA - Instituto de Odontologia das Américas, da Rede FTC, que conta com todas as suas matrizes de cursos desenvolvidas com foco na Odontologia 4.0, adotando no aprendizado prático dos alunos scanners e impressoras 3D.

“A Especialização em Prótese Dentária - Fluxo 100% Digital é um exemplo. Nossas pós-graduações Premium oferecem o máximo de experiências práticas com o que há de mais moderno e tecnológico no mundo” Geandro Silva, coordenador geral de Pós da Rede UniFTC

“A profissão do futuro/presente cada vez mais exige uma formação empreendedora e inovadora”, destaca o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Bahiana de Medicina, Atson Fernandes. Para ele, os cursos de pós-graduação precisam acompanhar esse movimento. “A BAHIANA tem apostado nesse modelo de formação. Atualmente oferecemos cursos de pós-graduação stricto sensu voltados para formar muito mais do que pesquisadores. Formamos cientistas na sua verdadeira essência: críticos, reflexivos, investigativos, propositivos e inovadores”.

“A profissão do futuro/presente cada vez mais exige uma formação empreendedora e inovadora” Atson Fernandes, pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Bahiana de Medicina

A Pós-Graduação da UNIFACS busca incluir atualizações inovadoras e temas de vanguarda mesmo nos cursos mais tradicionais, a exemplo dos MBAs em Gestão de Projetos (Negócios) e em Serviços de Saúde (Multidisciplinar), além dos cursos da área jurídica. Em 2020, destacam-se cursos em cinco áreas: Engenharia, Negócios, Comunicação, Tecnologia da Informação e Saúde e Bem-estar. São eles as especializações em Energias Renováveis; Negócios Digitais; Comunicação, Marcas e Consumo; Big Data e Comunicação; Gamificação; em User Experience e em Psicoterapia Infantil, além do MBA em Gestão de Processos.

“O perfil dos alunos se torna diversificado, ou seja, tem aqueles que desejam especializar-se em uma área específica como Tecnologia da Informação, outros que desejam ampliar seus conhecimentos em gestão ou comunicação ou que pretendem mudar de área de atuação e/ou empreender e ainda quem deseja ingressar ou se aprimorar na vida acadêmica”, afirma Verena Alcântara, coordenadora geral de Pós-Graduação da UNIFACS Lato Sensu & Extensão.





Metodologias dinâmicas: foco na experiência

A sociedade da hiperconexão trouxe mudanças nas relações humanas e no trabalho. Profissões tradicionais estão fazendo uso da inteligência artificial e de dados (Big Data) de uma forma intensa. “Essas mudanças exigem novas competências e habilidades, refletuindo diretamente na educação, que passa a repensar os processos e metodologias”.

A reflexão de Edson da Fonseca, coordenador da graduação de Direito do Centro Universitário Ruy Barbosa | Wyden, ilustra a necessidade das instituições atualizarem conteúdos e a forma como são oferecidos. Hoje, os estudantes têm que estar preparados para “aprender a aprender”. Para isso, é preciso que o professor se mantenha atualizado.

Curador

“O papel do professor será fundamental em um cenário de transformações e de enorme volume de informações. A adaptação a esse novo contexto exige que o processo de capacitação docente seja permanente”, ressalta Edson. O professor deve estar preparado para integrar as novas tecnologias à sala de aula e contribuir para o desenvolvimento das competências socioemocionais (soft skills).

“Na pós-graduação, o uso de metodologias ativas é essencial, reforçando a indissociabilidade entre teoria e prática. O trabalho colaborativo e interdisciplinar também é importante” Edson da Fonseca, coordenador da graduação de Direito do Centro Universitário Ruy Barbosa | Wyden

Cada vez mais as IES estão usando tecnologias de ponta para tornar o aprendizado mais adaptado aos diferentes perfis de estudantes, valendo-se de inteligência artificial, aprendizagem de máquinas, Big Data, entre outros. No âmbito da graduação e da pós-graduação é muito importante a inserção dos estudantes em cenários de prática, proporcionando o pleno acesso à realidade profissional, aprendendo as teorias enquanto resolvem os problemas práticos. “Organização didática, conhecimento tecnológico, adaptabilidade e criatividade são pré-requisitos para este 'novo' professor”, frisa Sayonara Nobre, coordenadora pedagógica do Centro Universitário SENAI CIMATEC.

“O Centro Universitário SENAI CIMATEC utiliza uma série de recursos neste novo processo de ensino como metodologias ágeis, como Scrum; Scaled Agile Framework (SAFe) ou Feature Driven-Development (FDD), salas de aulas invertidas com métodos ativos como PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas) ou Grupos Operativos, além de aulas nos nossos laboratórios aplicados”, complementa Carlos Cesar, coordenador de pós-graduação.



Faculdades investem na modalidade de ensino à distância

O mercado de trabalho exige profissionais preparados para atender às novas demandas da sociedade. Uma alternativa para garantir mais opções de educação continuada são os cursos de ensino à distância. Por isso, instituições como a Faculdade Baiana de Direito estão investindo no EAD.

“O aprendizado não é diferente do presencial, desde que as ferramentas sejam usadas a favor e exista um trabalho sério com uma equipe multidisciplinar”, ressalta Ana Carolina Mascarenhas, diretora acadêmica da Faculdade Baiana de Direito.

De acordo com a pró-reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação Latu Senso da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Maria de Lourdes Freitas Gomes, os cursos oferecidos pela instituição preparam profissionais para uma atuação técnica especializada e humanística.

“O objetivo é preparar as pessoas para o exercício da cidadania e para a prestação de serviços de referência. A utilização de metodologias ativas de aprendizagem e simulação permitem que o aluno seja ativo no seu processo de ensino-aprendizagem e o professor é um facilitador deste processo”, diz.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.