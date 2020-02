De olho no Nacional-PAR, Bahia treina no domingo de Carnaval

Nada de festa ou folia na Cidade Tricolor. O domingo de Carnaval do Bahia foi de trabalho. Na manhã de hoje (23), o elenco tricolor voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila, e fez mais uma atividade com foco na partida decisiva contra o Nacional-PAR, na próxima quarta-feira (26), no Paraguai, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.

No campo, o técnico Roger Machado aproveitou o dia para comandar uma atividade de saída de bola sob pressão, transição ofensiva e finalizações. Enquanto os jogadores treinavam, o meia Marco Antônio ficou em tratamento na fisioterapia. Ele se recupera de cirurgia no pé.

Outro que segue em recuperação física é o lateral Giovanni. Ele não atua desde novembro do ano passado, quando sofreu uma lesão no tendão de Aquiles. Hoje, Giovanni fez um trabalho específico na academia.

Nesta segunda-feira (24) o elenco do Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor e faz a última atividade antes do embarque para o Paraguai.

Como venceu o jogo de ida por 3x0, na Fonte Nova, o Tricolor construiu grande vantagem e pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim avança para a segunda fase do torneio internacional.