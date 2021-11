De planta a protagonista de treta: a curva de Sthe Matos como participante de A Fazenda

Grande promessa quando anunciada como integrante do programa A Fazenda, da Record, a influenciadora digital baiana Sthe Matos, 22, chegou a ser exaltada por Chico Barney, colunista do UOL e um dos maiores comentaristas de realities. Barney defendeu que Sthe deveria ter sido convocada diretamente para o elenco principal, sem precisar passar pela peneira publicitária das quatro vagas do TikTok. Ao garantir a vaga, no entanto, ela logo foi taxada de planta e só no fim da semana passada se envolveu numa briga de verdade.

Com um histórico de vida carregado de dramas, como flagra de suposta traição do ex na própria casa, teste de DNA que provou que seu filho não era do relacionamento com Abner, cirurgia mal sucedida no nariz, vídeo íntimo vazado na internet e uma coleção de confusões com a própria família, Sthe parecia ser o que o espectador do reality curte — alguém capaz de estrelar boas brigas —, mas terminou sendo uma participante acanhada durante mais da metade do programa e, na semana passada, uma enquete do UOL a apontou como a menos favorita a vencer o programa.

Quem acompanha o universo de blogueiros, porém, sabia que Sthe reagiria mais ou menos dessa forma. Colunista de entretenimento e famosos do CORREIO, Nereida Albernaz, do Eu Babadeira (@eubabadeira), conta que a influenciadora tem perfil pacato.

“Ela nunca foi das pessoas mais raivosas, não tem uma personalidade de afronta, como Rico [Melquiades] e Tati Quebra Barraco”, compara.

Durante sua vida, Sthe se envolveu de forma involuntária nas polêmicas, conforme avalia a colunista, que crê que a influenciadora foi mais vítima do que provocadora dos dramas que se tornaram públicos nas redes. Além disso, por ter entrado por votação popular, os colegas de confinamento podem ter evitado brigas com a baiana, temendo sua força e favoritismo.

Querida e imune na primeira semana, Sthe “ficou numa zona de conforto e se aproximou de pessoas como Dynho, Bill Araújo e outras que não são tão combativas", observa Nereida.

Apesar de Sthe estar sendo “o que é do lado de fora”, muita gente que torce por ela, como o colunista Tony Alves, o Tony Fofoqueiro (@tonyfofoqueiro), esperava um pouquinho mais de energia da influenciadora. “A verdade é que o público gosta de assistir polêmicas e ela está evitando ao máximo”, analisa.

Para Tony, foi possível notar na jovem um amadurecimento depois de ela ter passado pelos perrengues familiares. No confinamento, aliás, Sthe cortou conversas sobre o passado com o influenciador baiano Abner Pinheiro e falou de forma breve sobre a relação com sua mãe.

A reviravolta



Atualmente noiva do tatuador Victor Igoh, Sthefane teve uma reviravolta na narrativa dentro do reality. Após conseguir virar Fazendeira, o poder máximo a fez se indispor com alguns participantes.

O clima esquentou de vez no Jogo da Discórdia, na segunda-feira (1), quando Sthe resolveu reagir às especulações de que ela estaria “dando em cima” de dois homens da casa, o cantor Dynho Alves, marido de MC Mirella, e Bill Araújo, ex-BBB.

No jogo, Sthe condenou as falas dos colegas Dayane Melo e Rico Melquiades, que levaram adiante a história de que ela estaria interessada afetivamente nos rapazes. Sthe disse que Dynho e Bill são apenas amigos e taxou Rico de “desrespeitoso e venenoso”.

A treta teve repercussões do lado de fora da casa e o noivo da influenciadora se manifestou, dizendo que Sthe teve comportamentos que lhe desagradaram. “Teve condutas que não concordo como companheiro”, publicou Victor, no Instagram.

Semanas antes, Rico Melquíades havia alertado Sthefane para que ela avaliasse se seu noivo estaria feliz com a frequência com que ela “alisava” Bill Araújo. A baiana garantiu que sua postura foi “zero maldade” e que é apenas uma pessoa carinhosa com os amigos. Ainda no Jogo da Discórdia, Sthe disse que sua vida, com seu noivo, ela mesma é capaz de cuidar e não diz respeito aos demais.

“Todos os relacionamentos têm seus contratos, mas ela está participando de um programa onde se propõe a ser julgada por desconhecidos. Se fosse algo liberado pelo casal, cabia a ela falar logo no início da atração, assim como fez Aline [Mineiro] lá dentro e o companheiro dela aqui fora. A curva na história da Sthe foi sentida por ela agora, após Rico jogar esse assunto na cara, mas as maledicências já vinham movimentando a internet”, diz Nereida.

Fazendeira da vez e com o poder nas mãos, Sthe justificou esse conflito para indicar Rico à roça — participante que, por enquanto, detém um dos maiores índices de popularidade aqui fora. Embora tenha lá seus motivos para votar no colega, a influenciadora pode ter mexido com um personagem habilitado a atrapalhar sua permanência na casa.

Exército em defesa

Com 9,1 milhões de seguidores no Instagram, quase 3,2 milhões de inscritos no YouTube e 41 mil inscritos mobilizados em canal do Telegram exclusivo para o programa, Sthe tem um exército a seu favor.

“Os fãs dela estão prontos para defendê-la. Ela tem popularidade muito grande aqui fora, com redes sociais fortes”, diz Tony.

Nereida Albernaz avalia possíveis obstáculos na dinâmica de Sthe, já que esta edição de A Fazenda tem um elenco de pessoas muito conhecidas.

Em formatos anteriores, o reality costumava apostar em pessoas com carreira em declínio, que já tinham feito sucesso em algum período da vida, mas já não estavam mais na crista da onda. Agora, a tendência tem sido apostar em celebridades digitais e ex-participantes de outros realities. “Esse ano tem muitas estrelas e para alguém se destacar é mais complicado”, diz.

Mas ter seguidores fiéis e ser amado lá dentro não é suficiente para se manter no game, vide o caso de Bianca Boca Rosa, no BBB 20, que teve uma trajetória muito parecida com a de Sthefane em A Fazenda. Bianca entrou como uma das mais conhecidas, querida na casa, mas tinha namorado e “vacilou” numa conduta que não agradou o público.

“Sthe está seguindo um caminho semelhante. Se queimando por conta de relacionamento e mesmo quem gosta dela está dizendo que vai apoiar, porém não diz que ela tá certa”, conta Nereida.

O confinamento já dura quase dois meses e segue até o fim de dezembro. Os fatos mais recentes dentro da casa deram um fôlego na narrativa de Sthe dentro do reality, mas talvez novos dramas esperem pela influenciadora quando ela sair do programa, já que o texto do noivo fez o pessoal especular que o relacionamento acabou.

Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Ufba, Thiago Ferreira conta que o modo como o brasileiro consome realities é parecido com a forma de assistir às novelas. Precisa-se de uma história com personagens, como heróis, vilões, mocinhos e reviravoltas. “Até onde acompanho, Sthe cumpria papel de planta, mas com possibilidade de cumprir um novo papel se tiver um desdobramento da briga com Rico”, analisa.