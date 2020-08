De saída: Bahia negocia Flávio com o futebol turco

Um dos destaques do Bahia na atual temporada deve deixar a Cidade Tricolor nos próximos dias. O volante Flávio está sendo negociado pelo Bahia com o Trabzonspor, da Turquia. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Dia e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Titular absoluto do time comandado por Roger Machado, Flávio enfrentaria o Bragantino na tarde deste domingo (16), mas acabou não sendo relacionado para o jogo por causa da transação. O próprio jogador pediu para não atuar. Gregore ficou com a vaga.

O Bahia não confirma a negociação e oficialmente informou que o volante não participaria da partida por ter sido liberado para resolver questões pessoais.

Flávio tem 24 anos e chegou ao Bahia em 2018. De lá para cá, ele vestiu a camisa tricolor em 95 partidas, sendo 17 disputadas nesta temporada.