De sedentário à triatleta: Nizan Guanaes conta em livro como mudou estilo de vida

Muito se fala sobre a vaidade dos profissionais de publicidade. Eles próprios às vezes fazem chacota com isso. E o publicitário baiano Nizan Guanaes está lançando um livro que confronta essa ideia do publicitário vaidoso: Você Aguenta Ser Feliz? (Sextante/ R$ 50/ 224 páginas) foi escrito por Nizan junto com o psiquiatra Arthur Guerra, de quem ele é paciente.

O livro, de certa maneira, é surpreendente porque Nizan fala de seus problemas, de suas fragilidades e, principalmente, de como fez para enfrentá-las e superá-las, com a ajuda do psiquiatra. Surpreende, afinal publicitários vendem a ideia de uma vida repleta de felicidade. "Pela primeira vez, é um publicitário falando mal de si mesmo. Mas, a essa altura da minha vida, isso é importante, isso é bom. Mas já pensei: 'Isso vai pegar mal com meus clientes'", admite Nizan.

Depois de muita dedicação à carreira, Nizan se deu conta dos problemas reais que tinha: má alimentação, sedentarismo e poucas horas de sono eram apenas três deles. Foi aí que conheceu o médico e triatleta Arthur Guerra, adepto da Medicina do Estilo de Vida. É por meio da adoção de bons hábitos que Arthur busca prevenir, tratar e, por vezes, reverter doenças crônicas.

O psiquiatra diz que costuma fazer aos seus pacientes a pergunta que dá título ao livro. E a fez ao publicitário, numa das consultas, como lembra: "Como Nizan na época, muitas pessoas parecem viver sempre em busca de algo mais, simplesmente não conseguem se satisfazer com o que têm e, a cada meta alcançada, estipulam novos objetivos, mais distantes”.

Medicamentos

Embora pregue mudanças no estilo de vida, Arthur não rejeita o uso de medicamentos. "Eu os prescrevo, ainda que seja de forma econômica. Mas há uma cultura da prescrição. Se você entra no consultório e não sai de lá com uma receita médica, a pessoa vai dizer: 'Hmmm... este médico não é bom", diz o psiquiatra.

Nizan seguiu as indicações de Arthur e diz que as medidas funcionaram muito bem. O publicitário, que diz ter problemas de sono, critica o abuso de remédios: "Quem dorme mal vive mal. Então, o que fazem as pessoas? Tomam remédio pra dormir, inicialmente receitado por um psiquiatra. Depois, ouve o amigo, que indica, dizendo que tem algo melhor. E você começa a tomar o remédio como se fosse jujuba!".

A julgar pelo título e até por frases isoladas do livro, tiradas de contexto, Você Aguenta Ser Feliz? pode parecer apenas mais uma publicação dessas de autoajuda, que, como diz Nizan, se encontram aos montes em qualquer livraria de aeroporto. Mas a presença de um médico torna o livro muito mais consistente e um autor complementa o trabalho do outro.

Nizan não renega o gênero de autoajuda, mas acha que essa rotulação pode estigmatizar o livro. "Acho ótimo um livro de autoajuda, mas as pessoas têm que perceber que, antes do 'ajuda', tem o 'auto'". Ou seja, a leitura do livro não é milagrosa. É preciso ter disciplina para mudar de estilo de vida. "Eu não faria este livro sem Arthur porque os fundamentos são dele. Imagina se eu fizesse o livro 'Como Ser Feliz por Nizan Guanaes'...", diz o publicitário, dando a entender que, se escrevesse sozinho, não teria credibilidade.

Arthur diz que costuma fazer aos seus pacientes a pergunta "Qual o seu propósito?". A partir dela, monta um plano de tratamento. Mas ele alerta: "Depende do suor, da disciplina e da vontade de cada um. É o paciente que faz seu plano de tratamento e eu apenas dou um norte para ele".

No livro, o médico destaca a disciplina de Nizan e a determinação do empresário em transformar a própria vida. "Nizan é um ótimo exemplo de alguém que se reinventou depois que começou a fazer atividade física e, principalmente, correr: passou a se alimentar melhor, parou de fumar e beber, mesmo socialmente, tornou-se maratonista e triatleta, como eu". Nizan retribui o reconhecimento: "Quero dar luz ao tamanho importante de um dos principais psiquiatras do país. E quero dizer que ninguém deve ir escondido ao psiquiatra. A psiquiatria só melhorou minha vida como empresário, me ajudou a crescer e a performar".

Você aguenta ser feliz, Arthur Guerra e Nizan Guanaes

Tamanho: 16x23cm

Página: 224

Preço: R$49,90 / e-book: R$29,99