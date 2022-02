De vendedora de peixe a modelo de sucesso: conheça a trajetória de Monique Lemos

Uma mulher sonhadora, que quer liderar e luta para ser alguém. É como Monique Lemos define a si mesma. Cinco anos após ser revelada como modelo no Afro Fashion Day, evento realizado pelo CORREIO, sua segurança demonstra a certeza do que pretende. “Sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito sonhadora mesmo. Meu objetivo sempre foi ser alguém na vida. Na escola eu era esforçada, brincalhona, mas sempre quis liderar”, diz.

A jovem de 18 anos, com 1,78 m e 50 kg, morava em Mirante de Periperi, caminhava debaixo de um sol escaldante, na praia da Ribeira, tentando vender de mesa em mesa um prato de peixe frito que lhe rendia apenas dois reais por porção. Agora, integra a equipe de uma grande agência e é a estrela do clipe de Idiota, música de Jão, que teve mais de 1 milhão de views em apenas 24 horas após a publicação no Youtube.

Veja Monique no clipe de Idiota:

Antes de vender peixe na praia e ainda sem sonhar com a carreira de modelo, Monique já expressava seu lado artístico através da dança. Aos sete anos entrou para a Escola de Dança da Funceb, onde permaneceu até os 16 anos. A modelo passou oito anos dançando na companhia.

O primeiro concurso de moda que participou foi um projeto que ela descobriu na internet. Imediatamente sua mãe a inscreveu. Monique bem perto mas não pode disputar a final porque a família não podia arcar com a viagem até Santa Catarina. Nessa época, contava com a ajuda da mãe, Adenira, e do pai, Cid. “Na época da minha primeira competição, eu não tinha dinheiro de transporte para ir. Tinha o de ida, e não tinha o de volta. Eu lembro que na hora de voltar só tinha uma passagem. Meu pai me olhava e dizia: ‘Poxa, como vamos voltar? Mas o importante é que chegamos até o nível três”, lembra ela.

Frutos do Afro Fashion Day

A partir daí, ela não parou mais. Aos 13 anos, Monique passou a vender peixe na praia para ajudar em casa. Nessa mesma época, sua mãe soube do Afro Fashion Day e inscreveu sua filha. Foi quando a vida da modelo começou a mudar.

“Foi uma coisa que me ajudou. No meu primeiro desfile ‘Nossa!’. Foi de verdade, ganhei visibilidade, passei por várias etapas e abriu muitas portas”, conta. Pela primeira vez na vida, ela subia numa passarela. Mas sua desenvoltura chamou a atenção do agente Vivaldo Scouting, em 2017, e ficaram amigos.

Vivaldo, que morava em São Paulo, vinha à Bahia de vez em quando. Numa dessas vindas, surpreendeu-se quando, numa praia, encontrou Monique, casualmente, enquanto ela vendia peixe frito. Foi a partir dali que selaram a parceria profissional. Atualmente com 18 anos, Monique está morando em São Paulo, para se dedicar à carreira.

A modelo desfilou três seguidas Afro Fashion Day e já acumula em seu currículo a participação no clipe da música Me Gusta, de Anitta; uma capa para a revista Elle; um desfile no São Paulo Fashion Week e o trabalho mais recente, a participação no clipe da música Idiota, de Jão.

“Além de uma grande oportunidade, estar no clipe de Jão foi maravilhoso para mim, me senti realizada e muito bem cuidada. A participação vai ajudar muito na minha carreira. Na verdade, já está ajudando, me dá mais oportunidade das pessoas conhecerem quem é Monique Lemos. Vou levar isso para a vida toda”, destaca.

Para o futuro, os planos já estão muito bem traçados e garra é o que não falta para concretizá-los. “Eu nunca imaginei que um dia eu seria a Monique Lemos que inspira, que ganha o próprio dinheiro e que está hoje em uma grande agência. Agora, eu sonho e planejo viajar o mundo com meu trabalho, conseguir dar uma casa própria para minha mãe, que ela ainda não tem, ajudar o resto da minha família e ser modelo fora do Brasil”, conta, cheia de entusiasmo.

Com supervisão da subeditora Fernanda Varela