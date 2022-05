De verde e amarelo, grupo se manifesta em apoio à Bolsonaro e ao deputado Daniel Silveira

m grupo de simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão reunidos no Jardim de Alah, em Salvador, neste domingo (1), onde se manifestam em favor do presidente da República e do deputado condenado pelo Supremo tribunal Federal (STF), Daniel Silveira (PTB). A manifestação tem como mote a defesa de Deus, da pátria, da família e da liberdade. O Dia do Trabalhador não é citado pelo grupo.

Inicialmente, o ato aconteceria Farol da Barra. O local, no entanto, foi alterado porque o local abrigará, também neste domingo, outra manifestação, organizada por centrais sindicais em celebração ao Dia do Trabalhador e contra o presidente Jair Bolsonaro.



Os apoiadores do presidente vestem verde e amarelo, como de costume, e exibem a bandeira nacional. Um mini trio conduz os manifestantes e puxa gritos como "Bolsonaro 2022" e "Fora, PT!"

“Eu sou evangélica, patriota e de direita. Estou aqui junto com o povo brasileiro que ama, sobretudo, a Deus e a sua pátria e quer um Brasil livre, em que você pode se manifestar sem ser punido. Quero ver o patriotismo de volta, que a gente tenha orgulho de vestir a camisa do Brasil", destaca Vanúzia Araújo, 52 anos, auxiliar de serviços gerais presente no ato.