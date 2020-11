De virada, Vitória perde para o Sampaio Corrêa na Série B: 2x1

A estreia do Vitória no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro foi bem diferente do que o torcedor rubro-negro desejava. Ao invés de iniciar a tão sonhada reabilitação no torneio, o Leão amargou mais um tropeço na competição, o nono seguido. Na tarde deste domingo (8), a equipe vermelha e preta perdeu para o Sampaio Corrêa, de virada, por 2x1, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.





LEÃO SE IMPÔS

O torcedor do Vitória não demorou a comemorar o primeiro gol do time do coração no returno. Aos 14 minutos de bola rolando, Léo Ceará serviu Rafael Carioca, que encheu o pé de fora da área e viu a redonda beijar a rede após falha do goleiro Gustavo: 1x0.

Com mais posse de bola no Castelão, o Vitória não apenas conseguiu impôr o ritmo de jogo, como também impediu os donos da casa de se sentirem à vontade. O Sampaio Corrêa chegou apenas duas vezes com propriedade ao ataque e em ambas esbarrou em Ronaldo.

Primeiro, Joécio aproveitou rebote após cobrança de falta e mandou uma bomba, mas o goleiro rubro-negro esbanjou reflexo e garantiu a manutenção do placar. Depois, André Luiz também chutou forte, só que de fora da área, e exigiu defesa em dois tempos de Ronaldo.

O Vitória teve mais chances de ampliar o marcador. Léo Ceará mandou de chapa e quase marcou um belo gol, mas acabou mandando para fora. Depois, Thiago Carleto, cobrou falta e mandou uma bomba com endereço certo, mas o Gustavo conseguiu se esticar e espalmar. Nos acréscimos, Gabriel Furtado arriscou da intermediária e exigiu defesa em dois tempos do goleiro do Sampaio Corrêa.



VACILOU OUTRA VEZ

O Sampaio Corrêa voltou do intervalo mais propositivo, mas foi através de um erro do Vitória que chegou ao empate. Após ser driblado por Luis Gustavo dentro da área, Thiago Carleto usou o braço para impedir que ele passasse e nem questionou quando o árbitro marcou pênalti no lance. Caio Dantas cobrou aos 12 minutos e comemorou o empate no Castelão: 1x1.

Os donos da casa tiveram nova chance de estufar as redes quando Marlon apareceu pela esquerda e rolou para Robson. O atacante dominou na pequena área, bateu para o gol e viu Ronaldo fazer uma defesa espetacular com os pés. Dessa vez, o goleiro rubro-negro levou a melhor, mas os dois voltaram a se encarar aos 40 minutos da etapa final e o desfecho foi diferente. Robson cortou diante de Rafael Carioca e chutou no ângulo para dar números definitivos ao jogo: 2x1.



PRÓXIMO JOGO

O Vitória volta a entrar em campo na quinta-feira (12), às 21h30, no Barradão, contra o Figueirense. Será o primeiro jogo do rubro-negro como mandante no returno da Série B do Brasileiro. Serão dois jogos em casa na sequência. Após a partida contra a equipe catarinense, o Leão encara a Ponte Preta, no dia 20, às 16h30.



FICHA TÉCNICA

Vitória 1x2 Sampaio Corrêa - 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Ronaldo, Léo, Maurício Ramos (João Victor), Wallace e Thiago Carleto (Ruan Nascimento); Gabriel Furtado, Matheus Frizzo, Rafael Carioca e Thiago Lopes (Fernando Neto); Vico (Caíque Souza) e Léo Ceará (Jordy Caicedo). Técnico: Eduardo Barroca.

Sampaio Corrêa: Gustavo, Luís Gustavo (Léo Costa), Joécio, Daniel Felipe e Marlon; André Luiz (Joazi), Vinícius Kiss (Ferreira) e Marcinho; Gustavo Ramos (Roney), Caio Dantas (Jackson) e Robson. Técnico: Léo Condé

Estádio: Castelão, em São Luís

Gols: Rafael Carioca, aos 14 minutos do 1º tempo; Caio Dantas, aos 12 minutos, e Robson, aos 40, do 2º tempo.

Cartão amarelo: Gabriel Furtado, Vinícius Kiss, Vico, Léo Costa e Matheus Frizzo.

Arbitragem: Leandro Bizzio Marinho, auxiliado por Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli (trio de SP).