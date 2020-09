De virada, Vitória vence o Oeste e fica a um ponto do G4: 3x1

Dois jogos. Esse foi o intervalo máximo de Léo Ceará sem balançar a rede nesta Série B do Campeonato Brasileiro. A regra foi mantida pelo centroavante neste sábado (26). Depois de passar em branco contra Cruzeiro e Juventude, o artilheiro do Vitória na temporada compensou ao assinar os dois gols que garantiram a virada contra o Oeste, no Barradão. Agora, o atacante soma nove no ano, cinco deles na divisão de acesso. Depois, João Victor ainda marcou mais um e selou o triunfo por 3x1 válido pela 11ª rodada.

O resultado diante do lanterna da Série B mantém o Vitória invicto como mandante e faz o time comandado por Bruno Pivetti encostar no G4. O rubro-negro é o 6º colocado, com 17 pontos, um a menos que a Ponte Preta, que está em 4º lugar e enfrenta o Confiança no domingo (27), às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP.

Léo Ceará roubou a cena por garantir o placar, mas um outro jogador também se destacou no Barradão. E não foi Alisson Farias, que voltou ao time após se recuperar de lesão. Na verdade, ele teve atuação apagada diante do Oeste. Quem chamou a atenção foi um estreante.

Contratado no início do mês, Ewandro vestiu a camisa do Vitórria pela primeira vez e não decepcionou. Ele substituiu Vico no intervalo do jogo e mostrou serviço. A movimentação que o atacante impôs fez o time crescer de produção. De quebra, ainda deu duas assistências. Foram de Ewandro os passes para o segundo gol de Léo Ceará e para o de João Victor. O primeiro tento do Leão foi assinalado após rebote do goleiro Glauco em falta cobrada por Carleto.

VACILO E RECUPERAÇÃO

O torcedor do Vitória tomou um banho de água fria logo no começo do jogo. Aos três minutos, Mazinho foi na linha de fundo e cruzou na medida para Bobô, que venceu sem dificuldade a marcação feita pelo zagueiro João Victor e, de cabeça, abriu o placar no Barradão: 1x0.

Apesar da desvantagem no marcador, o Leão apresentou pouca eficiência na ligação do meio-campo com o ataque e viu o Oeste fazer duas outras investidas perigosas. Primeiro, a equipe paulista conseguiu ligar um bom contra-ataque, Mazinho aproveitou que a defesa do Vitória estava desguarnecida, arrancou e chutou forte; a bola passou por cima do travessão.

Apesar de praticamente ter abdicado de jogar após estufar a rede, o Oeste ainda encontrou na bola parada mais uma oportunidade de ampliar. Mazinho cobrou falta açucarada, Sidimar desviou como manda a cartilha e viu Ronaldo aparecer para fazer grande defesa e salvar os donos da casa.

O Vitória só conseguiu chegar de forma efetiva na área adversária no final do primeiro tempo. Aos 39 minutos, Thiago Carleto cobrou escanteio, Léo Ceará cabeceou e a bola tirou tinta do travessão. Essa mesma dupla alcançaria o objetivo minutos depois. Antes, Jonathan Bocão soltou uma bomba e Vico chutou colocado, ambos sem êxito.

O gol de empate saiu aos 50 minutos, no último lance da etapa inicial. Thiago Carleto cobrou falta de longe, forte, e o goleiro Glauco deu rebote para o meio da área. Bem posicionado, Léo Ceará aproveitou e, de cabeça, anotou para o Vitóra: 1x1. Comemoração, apito e todo mundo para o vestiário.

SEGUNDO TEMPO

O Oeste voltou do intervalo turbinado. Logo aos dois minutos, Betinho quase marcou um golaço no Barradão. Ele viu Ronaldo adiantado e, do campo de defesa, chutou colocado. Caprichosamente, a bola bateu no travessão pelo lado de fora. Depois, Marlon cobrou escanteio e Sidimar desviou pra fora. Na sequência, Mazinho aproveitou espaço na defesa rubro-negra, chutou forte próximo à área e viu a redonda quase entrar após desviar em Wallace.

Depois disso, o Vitória assumiu o controle da partida. A primeira oportunidade foi registrada aos 10 minutos após jogada ensaiada em que Thiago Carleto cobrou falta colocada e Léo Ceará apareceu para bater de primeira, só que acabou mandando por cima do gol. Depois, o estreante Ewandro clareou na entrada da área, bateu direto e errou a pontaria por pouco.

O gol da virada rubro-negra saiu 21 minutos, novamente com a assinatura do artilheiro. Léo Ceará recebeu um ótimo passe de Ewandro em cavadinha e tocou por cima do goleiro Glauco. Foi o nono gol do centroavante com a camisa do Vitória na temporada.

O estreante Ewandro não deixou o dele, mas serviu outro companheiro. Aos 34 minutos, ele cruzou e João Victor, de cabeça, fechou o placar em 3x1.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória joga novamente em casa na próxima rodada da Série B. Na terça-feira (29), às 19h15, recebe o CSA, no Barradão. Na sequência, visita o Operário, sexta-feira (2), no mesmo horário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.





FICHA TÉCNICA

Vitória 3x1 Oeste - 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão (Leandro Silva), João Victor, Wallace e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Lucas Cândido (Fernando Neto) e Marcelinho (Dudu); Vico (Ewandro), Léo Ceará e Alisson Farias (Mateusinho). Técnico: Bruno Pivetti.

Oeste: Glauco, Éder Sciola (Matheus Rocha), Renan Fonseca, Sidimar e Rael; Yuri, Betinho, Marlon (Tite), Mazinho (Kauã) e Gustavo Salomão (Welliton); Bobô (Bruno Alves). Técnico: Renan Freitas.

Estádio: Barradão, em Salvador

Gol: Bobô, aos 3 minutos, e Léo Ceará, aos 50, do 1º tempo; Léo Ceará, aos 21 minutos, e João Victor, aos 34, do 2º tempo.

Cartão amarelo: Marlon, Éder Sciola

Arbitragem: Fábio Augusto Santos Sá Junior, auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios e Rodrigo Guimarães Pereira (trio de Sergipe).