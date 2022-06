De volta ao Bahia, Enderson cita desafio por acesso: 'Buscar um novo caminho'

Um novo ciclo começou no Bahia. Nesta segunda-feira (27), Enderson Moreira iniciou os trabalhos no comando técnico do Esquadrão. Escolhido como substituto de Guto Ferreira, demitido na madrugada de domingo (26), após a derrota para o Novorizontino, por 1x0, na Fonte Nova, Enderson desembarcou na cidade de Navegantes, em Santa Catarina, e se juntou a delegação tricolor que está em Itajaí-SC e se prepara para encarar o Brusque, nesta terça-feira (28), pela Série B.

Além de Enderson, fazem parte da nova comissão técnica tricolor os auxiliares Luís Fernando Flores e Ailton da Hora. Pouca horas depois de ter o primeiro contato com os jogadores, o treinador concedeu a primeira entrevista como técnico do Bahia.

No seu retorno ao clube após três anos, Enderson citou o desafio de conduzir o Esquadrão de volta à Série A do Brasileirão e falou sobre a expectativa de fazer um bom trabalho no comando da equipe.

“Acho que na primeira passagem tivemos momentos bons e momentos que não foram tão bons. Eu lembro bem que no Campeonato Brasileiro estávamos na 18ª posição, tínhamos um desafio de resgatar o clube na Série A, conseguimos esse objetivo. Em 2019 foi um início de muitos jogos e pouco tempo de preparação, algo normal do futebol brasileiro. A expectativa é fazer um trabalho melhor, que a gente possa entregar além dos resultados, uma performance maior”, iniciou ele.

“O desafio é enorme, um clube gigante, que de alguma forma teve esse descenso. As vezes é uma oportunidade de mudar o rumo e eu estou aqui, com a minha comissão técnica, em prol de buscar esse caminho para que o clube possa fazer uma grande competição, possa retornar à Série A. É um clube que se consolidou no cenário nacional e queremos que o Bahia possa retornar, e retornar bem”, completou.

No Esquadrão, Enderson Moreira voltará a trabalhar com Eduardo Freeland. No ano passado, os dois tiveram sucesso e conseguiram conquistar o título da Série B com o Botafogo. Assim como no tricolor, Enderson assumiu o alvinegro no meio da competição. Questionado sobre o peso que Freeland teve para o retorno do técnico ao time baiano, Enderson explicou que a sintonia de pensamento foi preponderante.

“Eu tive o prazer de conhecer o Freeland ano passado, acho que a gente tem uma coincidência grande de ideias, isso é importante pois acaba encurtando o caminho e favorece muito para que a gente possa buscar o principal objetivo que é o retorno à Série A”, analisou.

Apesar de ter comandado o treino nesta segunda-feira e definido a equipe que vai começar a partida contra o Brusque, Enderson não estará na beira do campo. O treinador não foi regularizado e só deve estrear durante a partida contra o Grêmio, no domingo (3), na Fonte Nova.

Confira outros pontos abordados por Enderson:

Trabalho com Marco Antônio

Marco Antônio foi um jogador importante no Botafogo, amadureceu muito nas questões de inteligência de jogo, de capacidade de fazer em cada situação. Teve uma participação efetiva jogando pelos lado esquerdo e direito e também centralizado, um jogador que pode fazer as três funções com qualidade.

Mudança de esquema tático

Temos como melhorar tudo numa equipe. Tenho o maior respeito pelo Guto [Ferreira], não é a primeira vez que o substituo, e ele também já me substituiu. Eu sei que onde o Guto passa tem um trabalho desenvolvido, tem coisas parecidas, coisas diferentes, e é tentar fazer a equipe crescer de uma maneira geral nos aspectos ofensivo e defensivo. É importante dar poucos espaços para os adversários. E em casa, contra equipes que jogam com linhas mais baixas, saber romper essas linhas.

Conhecimento do elenco

Já vi alguns jogos, conheço alguns atletas, enfrentei vários deles. Vejo que é um elenco com grande potencial e nosso objetivo é tirar o máximo para que eles possam responder cada vez mais.

Relação com o Torcedor

Acho que é normal isso [cobranças], não foi diferente no Botafogo, nem na minha outra passagem aqui. Só podemos conquistar o torcedor com bons resultados e boas atuações. Quando a gente consegue representar o torcedor em campo, essa energia passa para a arquibancada. O torcedor do Bahia faz uma grande festa e a nossa expectativa é trazer cada vez mais o nosso torcedor para o campo para que ele possa participar do jogo apoiando e incentivando.