De volta aos treinos, Mano testa opções no time titular do Bahia

De olho no confronto com o Athletico-PR, o elenco do Bahia voltou aos treinos durante o final de semana. Como só vai encarar o time paranaense no próximo sábado (26), às 19h, na Arena da Baixada, o técnico Mano Menezes vai ter a semana inteira para ajustar a equipe. E olha, Mano tem muitos problemas para resolver.

O principal foco do tricolor no momento está em estancar a sangria que acontece no sistema defensivo. Com 18 gols sofridos em dez jogos, o Esquadrão tem a pior defesa do Brasileirão, junto com o Bragantino.

Ainda na defesa, o treinador vai ter que definir o substituto de Nino Paraíba na lateral direita. O camisa 2 está suspenso pelo terceiro amarelo e não enfrenta o Athletico-PR. Como João Pedro passou por cirurgia no joelho, a única opção de origem para o setor é o garoto Douglas Borel.

O volante Edson também disputa a vaga e pode atuar improvisado. Ele já fez a função durante a derrota do Bahia para o Atlético-GO.

Na manhã deste domingo (20), os jogadores realizaram um trabalho físico no CT Evaristo de Macedo. Na sequência, eles realizaram um treino focado na troca de passes e movimentação.

Mano Menezes aproveitou o dia ainda e fez um treino tático na qual testou opções na equipe considerada titular. O Bahia volta aos treinos nesta segunda-feira (21).