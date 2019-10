Débora Nascimento aparece com o novo namorado pela 1ª vez

(Foto: Divulgação)

A atriz Débora Nascimento apareceu publicamente pela primeira vez com o namorado, o dermatologista Luiz Perez. O novo celebrou junto em uma festa na última sexta-feira o aniversário do médico. Os dois aparecem sorridentes em fotos publicadas nesta quinta (17) pela organização da festa Apocalipse Tropical, no Rio.

Perez reuniu amigos, parentes e a namorada no evento para comemorar. Os dois namoram há cerca de três meses e aos poucos foram assumindo a relação publicamente. Recentemente, o dermatologista postou uma foto da namorada no asameno de Renato Góes e Thaila Ayala - Débora foi madrinha.

Segundo a revista Quem, a atriz Samara Felippo, que já conhecia Perez, teria sido "cupido" do novo casal. Ela também esteve na festa comemorando o aniversário do médico.

Débora chegou a citar o novo namorado durante participação no "Se Joga", da TV Globo. Ela respondeu a uma brincadeira em que uma amiga pediu desconto em tratamentos estéticos. "Ele é dermatologista. Ele já disse que faz tudo o que ela quiser. Já cavou e conseguiu. Vai ficar como? Com colágeno, o tal do brilho (risos). Ele sempre dá umas dicas, comenta: 'aquela sua amiga poderia... Ou exagerou ali'", disse.

A atriz falou também de sua nova fase, depois da separação de José Loreto, pai da sua filha Bella. "Eu me redescobri. Houve uma morte e um renascimento. Eu renasci muito mais forte, mais consciente de mim, da minha potência, dos meus desejos. Hoje luto por eles e não aceito nada menos do que ser feliz", afirmou.

Débora e Loreto se separaram em fevereiro deste ano, em meio a uma série de polêmicas que envolveu até o nome de Marina Ruy Barbosa, atriz que contracenava com Loreto na novela "O Sétimo Guardião". Embora Loreto tenha assumidos erros no relacionamento e pedido desculpas em um post que não citava traição, os dois não se reconciliaram.

