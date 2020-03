Débora Nascimento apresenta sintomas de coronavírus e é isolada

A atriz Débora Nascimentou precisou ficar isolada em São Paulo aós apresentar sintomas como falta de ar, tosse e febre. A global revelou no Instagram que já procurou um hospital para fazer o teste e confirmar se está ou não com o novo coronavírus.

Débora disse ainda nos Stories do Instagram que, inicialmente, decidiu fazer "quarentena" simplesmente por ser "uma pessoa consciente e privilegiada de poder se afastar e ficar em casa". No entanto, após, os primeiros dias, os sintomas de gripe vieram.

"Gripe normal, como todo mundo sente, sabe? Como todo mundo já teve. Então pensei: 'Opa, não vou conseguir para o Rio com essa gripe, porque não posso, nem que seja uma gripe normal, infectar as pessoas ao redor. Muito menos a minha neném de dois anos. que está me esperando lá'", contou.

A atriz decidiu então esperar os sintomas passarem antes de viajar — no entanto, ao invés de sumirem, eles ficaram cada vez mais intensos.

"Ontem eu fui para o hospital, para fazer exame, porque a vontade de ir para o Rio [era grande]. Precisava saber se era gripe ou se não era. Aí eu fui isolada completamente de todo mundo que estava no hospital, e fizeram o exame. É importante lembrar que o vírus é passado muito de gente que não tem sintoma, ou tem sintomas leves. Então a gente realmente tem que pensar na quarentena, no isolamento", disse.

"Então eu não vou sair de casa antes de saber o que eu tenho. E se for uma gripe, vou esperar essa gripe passar completamente para poder me locomover e ver minha filha", concluiu.