Deborah Secco diz que teve hepatite após complicações da covid-19

A atriz Deborah Secco teve hepatite viral no ano passado, por complicações causadas pela covid-19. A atriz falou sobre seu estado de saúde em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal "O Globo".



Deborah diz que já está curada e saudável e que, por conta do susto, passou a cuidar melhor da própria saúde. "Eu tive Covid e fiz uma hepatite viral por conta da infecção, no meio do ano passado. Isso fez com que eu cuidasse mais de mim e da minha alimentação", disse.



A atriz também comentou a exibição de capítulos inéditos de "Salve-Se Quem Puder", gravados durante a pandemia. "Foi quase um renascimento voltar a gravar depois da primeira parada da pandemia. Ainda mais por ser uma novela leve, afirmou. "A trama me obrigou a entrar numa energia mais leve do que aquela em que eu me encontrava. Talvez eu não tivesse parado para dar tanto valor a essa novela como eu dei no retorno".