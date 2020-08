Deborah Secco lembra época que transava '10 vezes ao dia': 'Não comia nem dormia'

Deborah Secco voltou a dar detalhes de sua vida sexual com o seu marido Hugo Moura no início do relacionamento. Durante participação no "OtaLab", no portal UOL, a atriz explicou a declaração de que eles transavam em média dez vezes por dia.

"Na verdade, eu nunca contei se foram dez. O que estava querendo dizer é que no início da relação a gente só fazia sexo, não tinha outro tipo de relacionamento. A gente só se via e fazia sexo, a gente nem comia nem dormia. E aí quis dizer que, com o passar dos anos, a relação vai ganhando uma nova roupagem. A gente passa a fazer outras coisas além de sexo", disse.

A declaração sobre a rotina sexual animada no início da relação aconteceu em julho, no quadro "Cada um no Seu Banheiro", do canal de YouTube de Sabrina Sato. Posteriormente, a atriz disse ter se surpreendido com a repercussão sobre a fala.

Durante a conversa com Otaviano Costa, Deborah falou ainda que considera que tem um relacionamento "de muita sorte" com Hugo. Eles estão juntos há seis anos.

"A gente se admira muito e tem o mesmo objetivo de vida. Dividir a vida com alguém parecido com você é muito fácil. Eu me apaixono a cada dia mais por ele. Ficar juntos mais tempo [na quarentena] me fez fica mais apaixonada", declarou a atriz.