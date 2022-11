Deborah Secco não liga para críticas por look: 'Vou continuar me divertindo'

A atriz Deborah Secco, que está como comentarista no SporTV durante a Copa do Catar, afirmou nesta terça-feira (22) que vai continuar se divertindo, em resposta a críticas com relação à roupa usada no programa "Tá na Copa". Deborah apareceu com uma versão cropped da blusa da emissora e calça cargo abaixada, com calcinha à mostra. O look dividiu opiniões.

Deborah republicou um texto de opinião que destacava que ela não foi contratada como jornalista, e sim como uma celebridade, e que não tem nada fora de contexto na roupa escolhida. "E vou continuar comentando a Copa do Mundo do meu jeitinho, aprendendo com vocês, vibrando, rindo e me divertindo. Isso é Copa, isso é aproveitar ao máximo", escreveu.

Na manhã de hoje, a atriz respondeu a alguns seguidores e disse que deve continuar apostando em looks ousados. "Hoje tem mais".

Na primeira participação, Deborah teve uma espécie de "arquivo confidencial" e falou da relação com o ex-marido, o ex-jogador Roger Flores, que hoje também é comentarista da SporTV.

"Não vai ter o encontro porque ele (Roger) está no Catar. Mas o Roger é um cara que eu adoro, que me ensinou muito sobre futebol. Tudo que eu falar aqui tem o dedo dele, cobrem dele", disse, brincando.