Décio Martins vai assumir Secretaria Municipal da Saúde

O nome que vai assumir a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) já está definido: será o subsecretário da pasta, Décio Martins. A decisão foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, nesta quarta-feira (30).

Décio vai substituir Léo Prates, que deixa a gestão municipal para se candidatar ao cargo de deputado federal, em outubro. Por enquanto, ele volta à sua vaga na Assembleia Legislativa.

"Décio vai dar continuidade ao trabalho de Léo, como já vem fazendo", disse Bruno Reis, durante a entrega do Centro de Saúde Periperi. O prefeito também lembrou que Léo abriu mão de ser candidato em 2020 para continuar trabalhando na pandemia.

"Ele poderia ter se descompatibilizado em 2020, ter sonhado em ser meu vice-prefeito, mas ele colocou o enfrentamento da pandemia acima dos próprios sonhos e continuou secretário. Ele praticamente morou na Secretaria de Saúde todos os dias no pior momento da pandemia".

Durante entrega do posto, Léo Prates fez um balanço do seu trabalho como secretário, agradeceu à equipe de trabalho e também reforçou a importância das lideranças comunitárias ao longo do seu tempo na gestão.