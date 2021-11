Decisão sobre Carnaval será tomada em conjunto e sem 'agonia', diz Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis falou nesta quarta-feira (10) sobre a realização do Carnaval, assunto que voltou a centralizar os debates após uma recomendação da Câmara para que uma decisão seja tomada até a semana que vem. Hoje, Bruno disse que o assunto deve ser decidido pela prefeitura em parceria com o governo do Estado, sem pressões, levando em conta todos os fatores envolvidos. A reunião dele com o governador Rui Costa para tratar do tema ainda não tem data marcada.

Ele reconheceu que uma festa da proporção do Carnaval de Salvador ainda não aconteceu em nenhum lugar do mundo desde o início da pandemia. "É uma decisão que não é fácil. Salvador, diferente de outras cidades do Brasil e do mundo, tem no seu Carnaval a maior festa de rua, que nenhum outro local tem, nessa dimensão. Não há nenhum exemplo prático de um evento dessa natureza que possa servir como base", disse.

"A prefeitura sozinha não tem condições de realizar o Carnaval, por mais que seja o principal executor. Mas não há como se falar do Carnaval sem a participação do governo do Estado. Vamos ter conversa, eu e governador, sem pressão dos setores, sem agonia dos envolvidos", acrescentou.

Bruno destacou que entende que as pessoas que trabalham e dependem do Carnaval precisam logo dessa definição. "Compreendemos a angústia das pessoas que já estão quase 2 anos sem trabalhar, muitas desesperadas, que dependem dessa renda para sobreviver e garantir o sustento. Mas como sempre colocando a vida em primeiro lugar e com a responsabilidade que essa decisão exige. Eu e o governador iremos sentar e analisar todo cenário e tomar a melhor decisão, pensando na vida das pessoas e compreendendo a importância do Carnaval para toda economia da nossa cidade", acrescentou.

Apesar de não haver uma data marcada para a conversa, ela deve acontecer em novembro, que é visto como o mês-chave para a definição. "O que digo: Carnaval a prefeitura tem expertise, pode organizar a festa em 30 dias. Mas os diversos atores que participam do Carnaval, não. Eles colocam que se não houver essa decisão no mês de novembro, eles não têm como participar do Carnaval. Fatalmente dentro desse prazos vamos estar conversando para tomar uma decisão, a mais acertada", disse.

Bruno classificou de "natural" a tentativa de uma comissão da Câmara de Vereadores de conseguir uma resposta sobre o tema, afirmando que o local recebe demandas de vários setores envolvidos. "A Câmara está vendo a angústia dessas pessoas e naturalmente têm dito claramente que para poder ter tempo para produzir e comercializar seus produtos, essa decisão precisa sair o quanto antes. E cabe tanto à prefeitura e governo avaliar todos os fatores, mas levando em consideração que estamos na pandemia, fizemos esforço grande para chegar até aqui. Sempre colocamos a vida em primeiro lugar. Investimos muito para evitar um colapso na cidade, para avançar na vacinação", ressaltou.

Ele finalizou repetindo que é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. "O que tenho defendido é que vamos ter que estabelecer critérios, e se for possível cumprir esses critérios, realizar o Carnaval".