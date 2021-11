Decoração natalina do Campo Grande é inaugurada; veja como visitar

Com muitos curiosos, apresentações musicais de integrantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e um show de luzes gerado por 250 mil microlâmpadas espalhadas pela praça do Campo Grande. Foi assim que aconteceu, nesta terça-feira (23), a inauguração da decoração natalina do espaço que já é destino certo dos soteropolitanos no fim de ano.

Como acontece desde 2018, o lugar encantou quem apareceu para ver a casa do Papai Noel, o presépio, uma passarela iluminada e as outras atrações que vão ficar instaladas até 6 de janeiro.

A expectativa da gestão municipal é receber, por dia, 10 mil pessoas divididas em cinco sessões com 2 mil visitantes que precisarão marcar a ida através do site natal.salvador.ba.gov.br por causa da pandemia.

Já no primeiro dia, o local foi tomado por soteropolitanos que assistiram a uma programação especial com direito a coral formado por servidores da Diretoria de Iluminação Pública (DSIP), órgão responsável pela iluminação natalina da capital.

Uma das pessoas privilegiadas na inauguração foi Gil Aruba, 54 anos, que trabalha na área de saúde e foi convidada pela prefeitura como agradecimento pelo empenho destes profissionais na pandemia. Acompanhada da família, ela foi só elogios para a praça.

“A decoração está toda linda, me sinto honrada de ver já no primeiro dia essa formosura toda e espero que todo mundo tenha a oportunidade de vir aproveitar. Lembrando que é importante fazer isso de máscara, com segurança. Porque aí todo mundo curte sem riscos”, disse Gil.

Gil e sua filha Ana Luiza no Campo Grande (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Os estudantes Gabriel Rodrigues, 14, e Cleidson Sena, 15, apareceram por acaso. Moradores do bairro Dois de Julho, eles passeavam quando viram a praça aberta. “Eu achei massa, viu! Está melhor até que o do ano passado, essa árvore mesmo ficou bala. Rodamos aqui tudo e está show, só faltou a companhia das meninas”, contou Gabriel, que quer voltar na praça com as paqueras.

Gabriel e Cleidson deram sorte de passar pela praça na abertura da decoração (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Já Júlia Cruz, 33, quer mesmo aproveitar a decoração com o filho Ryan, que é integrante do programa da APAE. Para ela, a decoração que, neste ano, conta com auxílio às pessoas com deficiência, não deixa a desejar em dois aspectos: beleza e inclusão.

“Tá encantador! Eu amei e ele também. Para ele, em especial, é só interatividade com a descrição em áudio e só acrescenta na visão que ele tem do mundo. É inclusão, que é necessária e não falta no lugar tão bonito, como deveria ser em todos os lugares”, afirmou Júlia.

Júlia e Ryan aprovaram a decoração de 2021 (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

O maior Natal

Presente na abertura da decoração, o prefeito Bruno Reis citou as 7 milhões de lâmpadas que estão espalhadas por Salvador para dizer que a cidade terá a maior iluminação natalina da história.

“Que esse Natal sirva para darmos a nossa volta por cima. Para isso, nós preparamos um especial que, sem sombra de dúvidas, é o maior Natal da história de Salvador. A cada ano a nossa cidade se consolida com o ‘Natal Luz’ como o maior do Nordeste e, podem anotar aí, em breve, vai caminhar para ser um dos principais festejos natalinos do Brasil”, projetou.

Com a intenção de se firmar como referência natalina no país, a gestão municipal investiu R$ 8 milhões na iluminação e decoração que chegou também ao Subúrbio Ferroviário, como lembrou o prefeito.

“Temos iluminação nas principais avenidas e praças de Salvador com muitas atrações. É um Natal com mais áreas atendidas. Em especial, a Praça da Revolução, em Periperi, onde, pela primeira vez, há uma decoração natalina, e também em outros locais como Cajazeiras”, concluiu.

