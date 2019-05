Dedé é o provável titular na zaga do Vitória contra o São Bento

Entre dispensas, rescisões amigáveis e afastamentos, o Vitória já mandou um total de 15 jogadores embora no ano de 2019. A lista tem atletas de todos os setores do campo: gol, defesa, meio e ataque. As duas últimas mudanças foram o afastamento do goleiro Caíque, que vai trabalhar separado com o preparador de goleiros Luciano Oliveira, e a rescisão do zagueiro Victor Ramos, que pediu para deixar o clube.

Com a saída de Victor Ramos, o técnico Claudio Tencati tem à disposição para a zaga apenas três jogadores: Everton Sena, Ramon e Dedé - este último, apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira (15) ao lado do volante Marciel e do meia-atacante Matheus Manga. Perto de completar 24 anos, o zagueiro tem 1,90m e já pode ser titular no jogo contra o São Bento, que acontece sábado (18), às 16h30, no Barradão.

“Converso muito com o professor, ele sempre me pediu para trabalhar forte porque na hora que precisar de mim preciso estar bem para corresponder e é isso que estou fazendo. Estou trabalhando para jogar no sábado”, contou o zagueiro durante sua apresentação.

Com Ramon em má fase desde a temporada passada, o mais provável é que Dedé seja o escolhido para fazer companhia a Everton Sena. Ele já teve o nome publicado no Boletim Diário Informativo (BID) e, com isso está regularizado. O outro zagueiro que pertence ao clube é Bruno Bispo, mas o garoto está treinando afastado.

Dedé chegou ao Vitória por empréstimo do Santos-AP. Neste ano, ele disputou o Campeonato Paraense pelo Independente Tucuruí, clube que acabou vice-campeão após desbancar o Paysandu nas semifinais e perder do Remo na decisão. Contra o Papão da Curuzu, o zagueiro marcou dois gols na vitória do Independente por 3x1.

O nome de batismo do atleta é Diney Silva da Costa, mas uma suposta semelhança física com o famoso zagueiro do Cruzeiro rendeu o apelido que ostenta. A força no jogo aéreo também é uma das características do Dedé rubro-negro.