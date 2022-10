Defensoria realiza mutirão de atendimento às pessoas em situação de rua na sexta (14)

A Defensoria da Bahia vai promover um mutirão de atendimento no bairro do Comércio na próxima sexta-feira (14). A ação atenderá pessoas em situação de rua e acontecerá na Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça da Mãozinha, das 8h às 13h.

A ação prestará serviços como encaminhamento para gratuidade de RG, CPF e Certidão de Nascimento, orientações multiprofissionais, atendimento jurídico e consulta processual. O evento terá apoio da Unidade Móvel de Atendimento da Defensoria (UMA).

"O Bairro do Comércio possui um maior contingente de população em situação de rua, e a Defensoria entende que muitas dessas pessoas não conseguem ir para a unidade central no Canela, seja pela distância ou até mesmo por não conhecer o serviço. Desta forma, com a ação itinerante é possível ampliar o acesso à justiça para essa população", diz nota do órgão.

Outras instituições da rede de atendimento à população em situação de rua também estarão no local, segundo a Defensoria.