Defensoria registra relatos de falta de água em 106 bairros de Salvador

A Defensoria Pública recebeu mais de 2.500 formulários com relatos de moradores de toda Bahia sobre falta de água em suas residêncis. Em Salvador, 106 dos 163 bairros tiveram maior incidência no número de relatos sobre a falta de abastecimento durante a pandemia do coronavírus, segundo o levantamento do órgão a partir das denúncias. Por conta disso, a Defensoria enviou um ofício para a Embasa pedindo que os casos sejam verificados e soluções sejam apontadas.

“Considerando esta pandemia causada pela covid-19, a necessidade de água vai muito além do consumo: ela é fundamental para a higienização das mãos e dos objetos potencialmente contaminados, evitando, assim, o risco de contágio e a disseminação do coronavírus. Nosso objetivo, com a disponibilização deste formulário para a população, foi mapear as localidades que estavam sem água e buscar uma solução com a Embasa”, explica a coordenadora da Especializada Cível da Defensoria, Ariana Sousa.

O formulário está disponível no site da Defensoria. Na primeira fase de levantamento de dados, que foi de 30 de março a 12 de abril, foram preenchidos mais de 2,5 mil deles com relatos de falta de água em todo estado.

A Defensoria já tem um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com a Embasa para evitar corte de fornecimento por falta de pagamento. Agora, trabalha para tentar minimizar os problemas de abastecimento nas regiões e bairros informadas pelos moradores.

Em Salvador, houve relatos de falta de água na região que abrange Lobato, Boa Vista do Lobato e Bela Vista do Lobato, além de Cajazeiras, Plataforma, Marechal Rondon, Periperi, Mussurunga, Valéria, Pirajá, Alto do Cabrito, Itapuã, Jardim das Margaridas, Itacaranha, São Cristóvão, Canabrava, entre outos.

Na Região Metropolitana e cidades do interior, foram registrados desabastecimentos em Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Elísio Medrado, Camaçari, Alagoinhas, Inhambupe, Mata de São João, Canavieiras, Seabra, Itaparica, Jacobina, Feira de Santana, entre outras cidades.