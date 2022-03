Defesa camaleônica: Vitória teve quatro duplas de zaga em sete jogos

Dado Cavalcanti ainda tenta encontrar a zaga ideal para o Vitória. O rubro-negro disputou apenas sete jogos nesta temporada, mas quatro duplas de defesa já foram mandadas a campo pelo treinador. Titular nas seis primeiras partidas do ano, Alisson Cassiano ficou no banco de reservas na estreia da Copa do Brasil. De lá, viu Éwerton Páscoa e Mateus Moraes comemorarem em campo a classificação à segunda fase do torneio nacional.

Alisson Cassiano é o mais regular entre os zagueiros até aqui. Depois dele, Éwerton Páscoa foi quem mais jogou, cinco vezes, quatro deles do começo ao fim. Melhor fisicamente, Marco Antonio estreou como titular, mas não se manteve no posto. Carlos, 21 anos, é o único zagueiro do elenco que ainda não teve chance.

Mateus Moraes foi titular três vezes e deu vacilos que o fizeram perder o posto. O zagueiro de 21 anos revelado na Toca do Leão se firmou no time no segundo semestre do ano passado e só não terminou a Série B do Brasileiro em campo porque lesionou o ombro. A reestreia foi na segunda rodada do Baiano, diante do Barcelona de Ilhéus, só que no jogo seguinte, contra o Jacuipense, acabou expulsou com apenas quatro minutos de bola rolando. O fato comprometeu o rendimento do Vitória, que acabou derrotado por 1x0.

Depois de cumprir suspensão, Mateus Moraes amargou o banco de reservas e só saiu de lá na última quinta-feira (3), quando teve participação nos dois gols anotados no estádio da Curuzu, em Belém. Ele vacilou na saída de bola e viu Leandro Cearense aproveitar a oportunidade para abrir o placar, mas se redimiu ao marcar o gol do empate em 1x1, que garantiu a classificação rubro-negra à segunda fase da Copa do Brasil.

"Eu vim trabalhando bastante nesse período em que estive no segundo time. Espero dar continuidade ao meu trabalho. (...) Foi meu terceiro jogo como titular no ano. Acredito que vou voltar ao meu ritmo de jogo. Esse último jogo agora foi de altos e baixos, mas conseguimos classificar, que era o maior objetivo", analisou Mateus Moraes.

"A reflexão que eu tive foi focar no meu trabalho. Focar nos erros que eu cometi, e assim poder acertar durante os treinos e voltar ao time principal. (...) É continuar meu trabalho no cotidiano e, assim, ganhar mais ritmo e minutagem de jogo", completou o zagueiro.

Apesar das alterações, o Vitória é dono da defesa menos vazada do Campeonato Baiano. Teve a rede estufada apenas três vezes, assim como o líder Jacuipense, que tem um jogo a mais. O Leão vai defender o status diante do Doce Mel, às 19h15, no estádio Barbosão, em Cruz das Almas, no fechamento da 7ª rodada. Se vencer, o rubro-negro entrará no G4 a duas rodadas do fim da fase classificatória do estadual. Atualmente é o 5º colocado. Nas últimas três edições, a equipe da capital não avançou às semifinais.

"Sabemos que tem muitos anos que o Vitória não se classifica, e acredito que o time está preparado para esses últimos jogos que serão muito difíceis. (...) O clima no grupo está muito bom, todo mundo concentrado para essa partida, que vai ser muito difícil, fora de casa. Acredito que vamos voltar com o resultado positivo", projetou Mateus Moraes.

Confira todas as duplas de zaga do Vitória nesta temporada:

Vitória 1x1 Juazeirense

Alisson Cassiano e Marco Antonio

Barcelona de Ilhéus 0x1 Vitória

Alisson Cassiano e Mateus Moraes

Jacuipense 1x0 Vitória

Alisson Cassiano e Mateus Moraes

Vitória 1x1 Bahia

Alisson Cassiano e Éwerton Páscoa

Vitória da Conquista 0x1 Vitória

Alisson Cassiano e Éwerton Páscoa

Vitória 0x0 Atlético de Alagoinhas

Alisson Cassiano e Éwerton Páscoa

Castanhal 1x1 Vitória

Mateus Moraes e Éwerton Páscoa