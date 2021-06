Defesa Civil alerta para risco de alagamentos e deslizamento de terra em Salvador

O segundo dia do Inverno também começou com chuva em Salvador e um alerta da Defesa Civil para o risco de alagamentos e deslizamento de terra pontuais nessa terça-feira (22). Essas condições do tempo deverão se manter até a próxima quarta-feira (23). A tendência é de que essas chuvas comecem a reduzir a partir da quarta-feira (23), no final da tarde.

Em nota, a Defesa Civil explica que o mau tempo é provocado pela atuação da convergência de umidade, que ainda manterá o céu nublado com chuvas fracas a moderadas.

De acordo com o meteorologista Ricardo Rodrigues a previsão para junho, julho e agosto deste ano indica uma probabilidade de chuvas na categoria normal para o estado da Bahia. Em Salvador, as previsões de chuva ficarão entre normal e um pouco abaixo do normal, mas não podemos descartar sob hipótese nenhuma um evento intenso, como chuvas intensas que causem alagamento e transtornos, explicaa o especialista.